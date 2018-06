Así animan los islandeses a su selección en su primer Mundial

16 de junio 2018 , 09:19 a.m.

La Selección de Islandia se estrena en la cita mundialista este sábado 16 de junio en Rusia, y aunque los islandeses están expectantes de su debut, tiene un gran reto con su primer adversario: la Argentina de Messi.



No obstante, la fanaticada del país nórdico se reunió para animar a su Selección y enviarle las mejores energías de una particular forma.



Islandia es un país con una fuerte influencia y tradición nórdica y vikinga, lo cual no dejan por fuera al momento de animar al seleccionado de Heimir Hallgrímsson, más conocido como 'Nuestros muchachos'.



A través de Twitter se compartió un video en el que cerca de 30.000 hinchas se reunieron a las afueras del Spartak para hacer un gesto simbólico para su equipo, el mítico aplauso vikingo.

