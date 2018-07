Griezmann no festejó su gol ‘por respeto a mis amigos uruguayos’

El atacante francés Antoine Griezmann, autor del segundo tanto de los Bleus en el triunfo 2-0 contra Uruguay en los cuartos de final del Mundial-2018 en Nizhni Nóvgorod, indicó este viernes que no festejó su gol "por respeto" a sus amigos uruguayos.

"Fue por respeto en relación a mis amigos uruguayos, que me han ayudado en mis inicios como profesional", explicó 'Grizou' cuando le preguntaron al término del partido por qué se quedó parado y sin gritar el gol.



"La alegría la tenía, pero fui respetuoso", añadió a la cadena de televisión francesa TF1. "Pero estamos muy felices de estar en semifinales" de la Copa del Mundo, apuntó el delantero del Atlético Madrid, quien en el primer gol de Francia envió el centro de tiro libre para que Raphael Varane marcara la apertura del electrónico.



"Me pidió que tire un centro con efecto y al punto del penal, intenté poner el balón ahí donde quería", contó.



En la conferencia de prensa como mejor jugador del partido, Griezmann añadió que Uruguay "me recuerda un poco a mi club, el Atlético de Madrid, donde todo el mundo trabaja y nadie se rinde". "Es lo que vivo en el día a día".



Griezmann admitió que Francia "no tiene un estilo definido de juego". "Varía según lo que pasa en el partido, tenemos jugadores que saben hacer una pausa o acelerar el juego para llevar los partidos donde nosotros queremos".



