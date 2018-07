Pékerman debe continuar, pero tiene un camino por mejorar

El técnico José Néstor Pékerman ha dejado su huella en la historia de la Selección Colombia. Desde su llegada hace más de 6 años al equipo, el argentino logró, primero, la clasificación a un mundial después de 16 años de frustraciones del fútbol nacional, pero sus éxitos no se quedaron ahí, teniendo en cuenta que en Brasil 2014 se avanzó a cuartos de final y, después, clasificó a Rusia 2018, donde Inglaterra en los penales les arrebató a los colombianos el sueño de seguir en la competencia.



¿Estaría de acuerdo con la continuidad del proceso de Pékerman en la Selección Colombia? Esta pregunta, que es discutida por cada aficionado al fútbol en el país, fue el tema analizado este miércoles por los panelistas de El Tiempo de Debate Final, programa que se transmite por Fox Sports.

Entre el equipo de debate hubo unanimidad en que Pékerman debería seguir con el mando de Colombia, pues sus logros con la Selección son plausibles, más allá de algunos malos partidos que se le han visto al equipo nacional.



Para José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de EL TIEMPO, el técnico debe continuar por todos los objetivos que cumplió en sus años de trabajo y habrá que esperar un tire y afloje para saber si hay continuidad en este proceso.



Darío Ángel Rodríguez se sumó a ese apoyo a la continuidad del entrenador: “Hay que reconocer todo lo que ha hecho Pékerman. La mayoría de personas considera que la gestión ha sido buena. Lo que sabemos es que Ramón Jesurún quiere seguir con el entrenador”.



En el análisis del técnico Luis Fernando Suárez, panelista del programa, también consideró positiva la continuidad, teniendo en cuenta todo lo que ha generado en los jugadores y que puso a trabajar al grupo con un solo pensamiento.



Suárez indicó que uno de los valores importantes que ha tenido en su trabajo es la credibilidad, pues los jugadores tienen confianza en él, además de contar con un grado de comunicación interesante.



“Se ha jugado mal, pero los jugadores han demostrado una entrega total con Pékerman. Hay que calificarlo por los resultados, estos han sido muy buenos”, añadió Suárez.



Esta idea fue compartida por Alexis García, técnico invitado al programa. En su análisis manifestó que al técnico de origen argentino le creen los más importantes: los jugadores.



Además, en el país tiene un “ambiente espectacular, todos le creen”.



José Orlando Ascencio agregó sobre este punto que de acuerdo con un sondeo de EL TIEMPO, en el que participaron unas 12.000 personas, el 74 por ciento consideró que Pékerman debe continuar.

“La continuidad en las selecciones debe ser necesaria. Hay méritos para hacerlo, la campaña no es mala, pero no es la mejor. Tiene una relación extraordinaria con los jugadores”, puntualizó Jorge Luis Pinto, panelista desde Rusia.

Cambio táctico

Luego del consenso en la continuidad de Pékerman en la Selección, los panelistas debatieron sobre cuáles deben ser las tareas para el seleccionador de seguir en el cargo.



En esa instancia, Jorge Luis Pinto fue el más crítico sobre la labor del técnico Pékerman. Señaló que le gustaría que el equipo tuviera otros tipos de conceptos más de avanzada en términos futbolísticos. De esta manera, dijo que se deben agregar algunos conceptos en el funcionamiento colectivo y táctico.



“Hay equipos que tienen fragilidad táctica en el esquema que sea. Yo reclamo esa estructura de juego con la pelota, quiero ver a un equipo de más calidad, con más concepto de juego”, señaló el extécnico de Honduras.



El entrenador santandereano fue enfático en que no habla mal de Pékerman, pues considera que Colombia es un buen equipo, pero hay que seguir escalando, mejorar el criterio de manejo de pelota.



Sobre estos aspectos, los panelistas coincidieron en que el planteo técnico debe tener algún tipo de transformación.



“Hay que evolucionar; Alemania, España y Argentina se quedaron sin ello, su fútbol está estudiado y por eso los rivales saben cómo jugarles. No hay que apegarnos a lo rígido, el fútbol ha ido cambiando”, indicó Alexis García.



Ascencio, de otro lado, señaló que entre los pecados de Pékerman al frente de Colombia, pese a su buen trabajo, está que construyó el equipo en torno a alguna figura, como James y Falcao, pero cuando debía hacer variantes no pudo responder bien.



DEBATE FINAL