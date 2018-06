Pékerman leyó bien el partido y acertó al diseñar el equipo

La selección nacional jugó uno de sus mejores partidos en los últimos tiempos. Se vio el trabajo y la entrega de los jugadores y el manejo del director técnico José Pékerman en el campo de juego. Ahora, con el triunfo sobre Polonia, Colombia quedó con mejor posición, pero deberá ganarle a Senegal para asegurar su paso a la ronda de octavos de final del Mundial de Rusia.



El primer tema que se trató el domingo en el programa EL TIEMPO del Debate Final, a través de Fox Sports, fue el relacionado con la presencia física que le dio Yerry Mina al sector defensivo, una oportunidad que aprovechó el espigado jugador que poca oportunidad ha tenido en el Barcelona de España.

Para Hernán Peláez, Mina cumplió una gran labor y le dio solidez y confianza a Davinson Sánchez, a quien no le fue bien en el primer partido contra Japón. Los dos jugadores cumplieron tanto en defensa como en el juego aéreo ofensivo. Mina termina marcando el gol que abrió el triunfo del equipo sobre Polonia. ¿Será que el Barcelona no se han dado cuenta del potencial que tiene Mina en la Selección? Se preguntó el reconocido periodista y comentarista deportivo.



Luis Fernando Suárez, entrenador de Equidad y quien es uno de los invitados habituales al programa, estuvo de acuerdo con esa teoría y agregó que ellos “son el presente y el futuro de los centrales colombianos. Los dos tuvieron un gran trabajo táctico”, mientras que el entrenador Jorge Luis Pinto, desde territorio ruso, indicó que en general todo el equipo tuvo un calificación entre 9 y 10.



“Quiero destacar el trabajo de Pékerman. No es fácil cambiar tres o cuatro posiciones de un partido para otro en tan poco tiempo. Leyó bien al rival y sorprendió con la dupla de zurdos conformada por James y Quintero en el mediocampo. Los dos mostraron su magia y claro, también hay que decir que Falcao pudo anotar el gol con el que soñaba desde niño. Tuvo un fantástico gesto técnico para definir con frialdad tras el pase milimétrico de Quintero. Ese gol certificó el dominio de la selección nacional y le dio tranquilidad al seleccionado. Reitero, bien por Pékerman y por los jugadores que mostraron su calidad y su contundencia.



Luego en el programa se habló con respecto a la duda que ahora tendrá Pékerman para enfrentar a Senegal. Si pone de regreso a Carlos Sánchez, expulsado en el primer partido contra Japón, o se la juega con Mateus Uribe, quien ingresó por Aguilar, lesionado antes de los 30 minutos de juego.



Para José Orlando Ascencio, subeditor de deportes de EL TIEMPO, indicó que ‘la Roca’ Sánchez es muy seguro que regrese a la titularidad del equipo para enfrentar a los africanos en el partido crucial. “Conociendo al profesor Pékerman, Sánchez debe volver a la titular, al lado de Barrios, pese a que Uribe mostró un juego bastante aplicado y sustituyó a la perfección a Aguilar. Ahora, Sánchez es un jugador muy recorrido, con experiencia y el que le da mucha salida al equipo. Será determinante para enfrentar a Senegal”, afirmó Ascencio.

Para Darío Ángel Rodríguez, moderador del programa, es bueno contar con jugadores que están dispuestos a cumplir esa misión. “Mateus le dio bastante fuego al ataque del equipo y debería jugar en la selección en la posición que mejor domina, es decir, por la derecha. Ahí es fundamental, y lo vimos en esa labor de marca y de salida”, dijo Rodríguez.



Peláez indicó que las oportunidades hay que aprovecharlas y que los jugadores, en el partido contra Polonia, las aprovecharon.



“Mateus cumplió con el libreto, y Barrios fue otro bastión en el mediocampo. Ahora, Quintero volvió a ser el hombre determinante y se entendió a la perfección con James, otro de los zurdos. Eso le dio mucho ataque. Fue evidente, porque los dos fueron los encargados de hacer las asistencias para los tres goles de la Selección”, agregó Peláez.



Suárez sostuvo que ese es un buen dilema en el mediocampo, pero que él se la jugaría para enfrentar a Senegal con la misma nómina que jugó contra Polonia.



“El equipo mostró una buena disposición. Todos guerrearon en la zona de volantes. Uribe le dio aplomo al equipo y se ganó esa posición”, dijo el entrenador de Equidad y panelista habitual del programa.



Con respecto al trabajo de los jugadores, todos fueron valorados con buena nota por el grupo de panelistas.



“El portero David Ospina no fue tan exigido, pero en las tres que tuvo mostró seguridad. Además, estuvo bien en los centros y cumplió con esa labor, en la que le dio seguridad al equipo”, explicó Ascencio.



Para el profesor Pinto, la nota es muy alta, en general, para todos los jugadores. “Creo que el equipo tuvo un gran comportamiento, tuvo jerarquía, entrega, y los futbolistas mostraron las ganas de defender la camiseta nacional. Barrios es un jugador con mucha marca y, sin duda, le dio solidez al mediocampo. Quintero y James, excepcionales en su juego ofensivo”, afirmó el adiestrador nacional.



Suárez concluyó que Uribe, pese a entrar sin ritmo en el momento de sustituir a Aguilar, cumplió y le dio presencia en la marca. “Quintero fue el mejor de Colombia, por los pases, el remate, y fue el cerebro de la Selección. Tuvo una gran presentación”, puntualizó.



