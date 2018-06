Francia es mejor equipo, pero Argentina tiene a Lionel Messi

El fútbol mostrado por Argentina en el Mundial de Rusia ha sido decepcionante no solo por estar a punto de ser eliminada en la fase de grupos sino por la falta de planeación del técnico Jorge Sampaoli y la dependencia en Lionel Messi, temas del debate en EL TIEMPO del Debate Final, programa que transmite Fox Sports, como antesala del durísimo enfrentamiento que tendrá este sábado la albiceleste contra la selección francesa.



Tanto Francia como Argentina empezaron el Mundial con el listón de favoritas a llevarse la Copa del Mundo, pero su desempeño no ha sido el mejor hasta el momento.

Los galos, de un lado, ocuparon la primera casilla del grupo C; sin embargo, no han llenado las expectativas que se esperaban por su nómina de lujo, en la cual sobresalen nombres como Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé y N’Golo Kanté.



Argentina estuvo en alerta roja toda la fase de grupos y solo hasta los últimos minutos logró el gol contra Nigeria que le valió la clasificación a octavos de final. Similar a lo que ocurre con Francia, su referente, Lionel Messi, no ha brillado, por lo que su despertar será clave en las aspiraciones de avanzar a cuartos de final.



Para los panelistas del programa, no hay un favoritismo claro en esta llave. Darío Ángel Rodríguez, moderador del debate, manifestó que Francia, en teoría, es mejor equipo, pero Argentina tiene a Messi.



“Los franceses son una selección poderosa, pero tiene imprecisiones defensivas que Argentina podría utilizar”, señaló.



En el análisis de Iván René Valenciano, exfutbolista que opinó desde Rusia, Argentina arranca un torneo diferente a partir de los octavos de final, pues en la primera ronda pasó sufriendo. “Ahora, con Messi, tengan por seguro que va a clasificar”, indicó.



En ese orden de ideas, Alexis García, analista invitado al programa, dijo que Messi es un jugador fundamental para el andamiaje de los argentinos, y si él no está les queda rezar. No obstante, consideró que no solo depende de este crac el paso de la albiceleste por encima de los galos.



Desde su punto de vista, Argentina debe recuperar su memoria de juego; luego de ello tendrá que hacer gala de su capacidad táctica, y es ahí donde debe salir a flote el trabajo de Jorge Sampaoli.

Para José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de EL TIEMPO, a Sampaoli no le ha faltado planeación, lo que le ha sucedido en el Mundial es que no ha encontrados el equipo para acompañar al futbolista que juega para el FC Barcelona.



“Ha intentado variantes para rodear a Messi y ninguna le ha funcionado. Ahora le toca apelar al corazón y seguir los consejos de los jugadores para intentar avanzar; por eso juegan los veteranos, los amigos de Lionel”, puntualizó Ascensio, quien dijo acerca del entrenador gaucho que apenas lleva un año y un mes en el cargo.



Precisamente, la labor de Sampaoli como técnico de la selección dos veces campeona del mundo fue cuestionada por el periodista argentino Juan José Buscalia, quien dio su opinión desde Rusia.



Según Buscalia, Sampaoli tiene responsabilidad, pero no de todo lo que está pasando con el fútbol argentino, y este mal comienzo en el Mundial es culpa de él.



“Hay un desgobierno en la selección; por eso, tanto entrenador que ha venido cambiando”, señaló.



Por su poco tiempo al frente de la albiceleste, el técnico ha tenido que probar en la marcha y en lo que lleva no ha logrado desarrollar su idea de trabajo.



En cuanto al partido contra Francia, Buscalia indicó que se debe ver cómo funcionan las sociedades para rodear a Messi, futbolista a quien plantea que podría ser marcado por el difícil Kanté.



“Es más equipo Francia; ha hecho un camino más serio. Por su parte, Argentina tiene a Messi. La albiceleste es una selección con nombres, pero sin presente”, concluyó Buscalia.



A ese favoritismo francés se sumó Luis Fernando Suárez, habitual analista del debate y técnico de La Equidad.



“Colectivamente, ha sido mucho más Francia, ha hecho mejor las cosas que Argentina”, señaló Suárez.



Para el técnico, Francia lideró su grupo y le costaron algunos pasajes de sus partidos, por lo que manifestó que todavía está debiendo algo. Lo que es claro entre los panelistas es que en este duelo se baten dos serios candidatos al título, en un enfrentamiento en el cual Argentina apelará a su corazón.



DEBATE FINAL