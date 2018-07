Correr, la fortaleza que puede ser el pecado de Croacia contra Francia

Ricardo Bochini era un jugadorazo. Un megacrac. Argentino, hecho en Independiente, era un armador de juego sensacional con pase de ingeniero, gambeta de cadera de bailarina cubana y chistera de mago en lugar de guayos. Una belleza de jugador, un genio.

Johan Cruyff fue otro jugadorazo. Otro megacrac. Holandés, era un armador y goleador sensacional con PHD en trigonometría del pase, escurridizas piernas de bailarina de ‘Can Can’ y con varitas mágicas en las piernas. Brillaron tanto en la década de los 70 (hace casi ya medio siglo, por Dios) que hoy son patrimonio de la humanidad futbolística.



Una vez le preguntaron al maravilloso Bochini qué opina del sensacional Cruyff. Su respuesta fue otro pase impensado con gambeta elegante y gol: “Es muy bueno, pero corre mucho”.



Correr. Esa es la palabra clave que abre todas las charlas hoy en el Mundial de Rusia que termina el próximo domingo en Moscú con la final entre Francia y Croacia.



Y se repite correr y se habla de correr y se piensa en correr por la manera en que ha corrido la admirada Croacia que se ha convertido en la primera selección de la historia en llegar a una final mundialista luego de disputar tres alargues consecutivos para clasificar. Un esfuerzo valorado, reconocido y, ahora, admirado.

Modric (azul), jugador de Croacia. Foto: Mladen Antonov / AFP

Basta con mirar las redes sociales. Un ejemplo es este trino: “Modric, con 33 años, jugó la final de la Champions en junio, llegó al Mundial jugando todos los minutos, ha jugado tres prórrogas seguidas y tiene los santos cojones de seguir corriendo como si nada en el minuto 115. Modric, eres un insulto para los humanos normales”. Es de @LVpibai, joven narrador de videojuegos español que ahora relata fútbol. Tenía 80.000 me gusta y 30.000 retrinos al momento de encontrármelo en la red.

Tiempo de juego

Croacia, es evidente, ha corrido más que Francia que, en cambio, no ha tenido la necesidad de correr ni un segundo de extra tiempo. Para completar, tendrá 24 horas más de descanso, un día de oro puro, pues su semifinal sobre Bélgica fue el martes. Croacia derrotó a Inglaterra, que también había tenido menos minutos de juego, el miércoles.



Las cifras exactas de las estadísticas de la Fifa son estas: desde la fase de octavos de final, Croacia ha disputado 390 minutos y 59 segundos y dos desempates por penaltis. 132’ 19” contra Dinamarca (1-1 y 3-2 en penaltis), 131 minutos exactos contra Rusia (2-2 y 4-3 en penaltis) y 127’ 40” contra Inglaterra (2-1).



Francia, en cambio tiene 300 minutos y 25 minutos de acción, desde la segunda ronda, lo normal en este Mundial de descuentos amplios, repartidos en 97’ 16” contra Argentina (4-3), 97’ 1’” contra Uruguay (2-0) y 96’ 59” contra Bélgica (1-0).



La diferencia real es de 90 minutos y 54 segundos. Así las cosas, Croacia llega a la final con un partido completo jugado de más de más y un día menos de descanso.

Todas las teorías de cargas de trabajo y de recuperación muscular de los futbolistas se someterán a prueba este domingo otra vez cuando los croatas apelen de nuevo a su resistencia, su espíritu de lucha y mentalidad ganadora.

Mandzukic, autor del segundo gol de Croacia contra Inglaterra. Foto: AFP

"Fue nuestra culpa haber hecho tres prórrogas, por no haber hecho los goles en el tiempo reglamentario. Quizá podría ser un problema para la final, por la falta del tiempo para recuperarse, pero no habrá excusas. Jugaremos como si fuera el primer partido del torneo", dijo el técnico Zlato Dalic.



Para completar, Croacia es finalista remontando los marcadores adversos. “¡Lo hemos hecho en tres partidos! Eso dice mucho de nuestro espíritu de equipo y es una gran cualidad de esta generación de futbolistas. Ahora nos queda otro partido, estamos más motivados que nunca”, dijo Iván Perisic, la gran figura del triunfo sobre Inglaterra y que anotó el 1-1 parcial en una jugada en la que el árbitro no considero que su remate fuera jugada peligrosa.

Los ‘re-corridos’

Los croatas, además, han corrido en conjunto 166 kilómetros más que los franceses. Los datos de la Fifa son demoledores. Ivan Rakitic corrió 40,922 kilómetros en los últimos tres juegos para un promedio de 13,640 por partido. Modric, el que todos ponen como ejemplo, corrió menos: 36,938 kilómetros para 12,312 por partido… ¡Marcelo Brozovic recorrió 16,339 solo en el último duelo, contra los ingleses!



Comparación: el francés que más ha corrido es N’Golo Kanté, que recorrió 9,725 kilómetros contra Argentina, 10,427 contra Uruguay y 11,124 contra Bélgica. Antoine Griezmann corrió 10,270 contra Uruguay y 10,925 contra Bélgica y Paul Pogba 10,115 contra los belgas.



Los futbolistas franceses han recorrido en todo el torneo (incluyendo los tres juegos de la fase de grupos) 607,5 kilómetros. Los croatas, 723,95. La diferencia es de 116,45 kilómetros, como ir caminado tres veces de Bogotá a Zipaquirá por la autopista norte.

“Cuando juegas una final encuentras la energía", avisó Rakitic, que antes del partido contra Inglaterra tuvo fiebre de 39 grados.



Para ganar un Mundial hay que correr, no cabe duda. Pero, a la larga, es fútbol y no atletismo por más que Usain Bolt, el rey de los 100 metros mueva la pelota con mucho sentido.



Juegan bien, perro corren mucho, como diría Bochini. Por ahora Croacia ha corrido y ha jugado…



GABRIEL MELUK

Enviado especial de EL TIEMPO

Moscú

En Twitter: @MelukLeCuenta