Dávinson Sánchez, la sorpresa negativa del debut de Colombia

Justificar la derrota de la Selección Colombia contra Japón en la sola expulsión temprana de Carlos Sánchez y a la falta de un hombre en el campo durante todo el partido es, a pesar de lo influyente del asunto, reducir las causas.

Una de las sorpresas negativas en el equipo resultó ser el zaguero Dávinson Sánchez, una de las nuevas caras del fútbol mundial, revelación estelar en el Tottenham Hotspur inglés que en agosto del año pasado adquirió sus derechos en una cifra récord para ellos de 46 millones de euros. Un platal por un central de apenas 22 años.



Catalogado por el diario inglés 'The Guardian' como uno de los jugadores para ser la revelación en este Mundial, Dávison pisó Rusia con el pie izquierdo y quizás fue el jugador de menor rendimiento de la Selección Colombia en el debut con derrota 2-1 con Japón.



Indeciso, inseguro en el mano a mano, perdiendo referencias y marcas, el joven Dávinson no pudo llenar el vació de Cristian Zapata, el titular del puesto, que no ha jugado desde hace cinco semanas por una lesión muscular que sufrió en su equipo, el Milán. “Estoy bien. No estaba al ciento por ciento… Para el próximo partido estaré a disposición del grupo”, dijo Zapata, que en septiembre cumplirá 31 años, y que espera jugar su partido 56 con la Selección contra Polonia el próximo domingo en Kazán.

¿Qué le paso a Dávinson?

¿Cómo explicar el mal partido de Dávinson Sánchez contra Japón? Está el lugar común de la inexperiencia y la juventud. No es lo mismo ser jugador confiable y elogiado en un club inglés a defender el amarillo, azul y rojo de la Selección y en un Mundial. Era su primer partido en una Copa del Mundo, pero su primer error marcó el juego.



A los tres minutos fue él quien perdió el mano a mano con Yuya Osako, cuando como último hombre tenía la ventaja en distancia, espacio y balón, y generó la jugada del penalti y la expulsión de Carlos Sánchez. Y eso que la característica más elogiada de Dávinson es la velocidad.

De ahí en adelante Sánchez se vio preso de los nervios y perdió en todo lo que lo distingue como uno de los defensas con mayor proyección en Europa.



Los números de Sánchez en el juego contra Japón confirman su mal desempeño: en el anticipo ganó seis pelotas, pero perdió nueve.



Zapata, como Yerry Mina, el gigante de 1,95 metros, y su cabezazo, calientan para entrar en la Selección. Dávinson tuvo un debut muy malo e influyente en la derrota contra Japón.



Dávinson nunca pudo agarrar a Osako, que lo anticipó, lo eludió, lo gambeteó … ¡Lo superó a su antojo! Y era Osako… ¡Se viene el temible Robert Lewandowski, el eje de Polonia, el fenomenal artillero del Bayern Múnich!

En Colombia calientan Zapata y Mina...



GABRIEL MELUK

Enviado especial de EL TIEMPO

Kazán (Rusia)