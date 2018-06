A la Selección Colombia le restan 17 días para encontrarse con el gol

Cada vez queda menos tiempo para ensayos, para probar variantes. De hecho, la lista de 23 jugadores de Colombia para el Mundial de Rusia 2018 parece casi decantada, con la única duda de un zaguero central que se va a quedar afuera. El 0-0 de este viernes frente a Egipto, en Bérgamo (Italia), dejó la sensación de que el equipo ganó en volumen, en posesión, jugó más adelante, pero le está costando mucho trabajo generar opciones de gol.

Es el segundo partido seguido en que el equipo se va en blanco, tras otro 0-0, el del partido frente a Australia hace un par de meses. Esa, tal vez, es la asignatura pendiente del equipo en los 17 días que faltan para el debut frente a Japón, en Saransk. Y más cuando a Colombia le toca romper una defensa tan cerrada como la que le planteó Egipto, muy distinto al papel de esperar y contragolpear que ya le ha funcionado a la Selección.

La formación inicial que mandó al campo el técnico José Pékerman tuvo un pequeño cambio en el esquema, con Mateus Uribe por la izquierda, con funciones de ida y vuelta: cuando el equipo tenía la pelota, hacía “de Edwin Cardona”. Pero cuando lo atacaban (muy poco, por cierto), retrocedía para armar línea de tres con Lerma y Sánchez. El experimento funcionó a medias, porque el jugador del América de México no apareció mucho por los alrededores del área egipcia. También se notaba un poco en algunos el temor de perderse el Mundial, como en el caso de Juan Guillermo Cuadrado y de Falcao García.



La defensa, decíamos, no es que haya tenido gran trabajo, pero en el primer tiempo la zona izquierda dejó dudas; primero, por la falta de un zurdo natural en la pareja de centrales (a Dávinson Sánchez lo cambiaron de perfil y lo mandaron a la izquierda), y segundo porque Frank Fabra sufrió cada vez que lo atacaron. Para la segunda etapa, Pékerman corrigió con la entrada de Óscar Murillo y Johan Mojica, y los egipcios no volvieron a llegar.



Hay cosas que hace rato están claras en este equipo. Una, el liderazgo de James Rodríguez, quien fue el eje del equipo, la pidió, la sostuvo bien y hasta se animó a rematar en la segunda etapa. La segunda, que, salvo el bajón en el remate de la eliminatoria, David Ospina es el dueño del puesto. La tercera, el nivel de Carlos Sánchez, que incluso terminó sacando al equipo desde la primera línea de volantes, al mejor estilo de Abel Aguilar (que, por cierto, sigue recuperándose y no fue ni al banco en Bérgamo).

A eso podrían sumarse, en estos días de trabajo, otras variantes. Por ejemplo, darle más minutos a Juan Fernando Quintero, quien entró por Uribe: cuando se juntó con James siempre creó peligro, aunque tanto al uno como al otro hay que animarlos a que aprovechen más su buena pegada. O, también, ajustar la salida de los laterales, que con Santiago Arias ya está comprobado que funciona, pero por la banda izquierda aún no se tiene la misma efectividad, y pasó tanto con Fabra como con Johan Mojica.



En cuanto a los delanteros, y más que eso, que les llegue la pelota, es un asunto para revisar. A Falcao le tiraron dos buenos centros en el primer tiempo. Luego, antes de que Pékerman lo sacara, el equipo se repitió en levantarle la pelota una y otra vez, pero nunca llegó con riesgo. Y cuando Bacca entró por él, sufrió del mismo problema: poco contacto con la bola. Y ni hablar cuando entró Miguel Ángel Borja, que prácticamente no tocó la pelota.



Hasta ahora, este fue el último acto público de la Selección antes del Mundial, porque el juego con Grecia no se ha concretado. Los 17 días que quedan serán un laboratorio para el cuerpo técnico, que deberá hallar la fórmula para que el equipo se reencuentre con el gol perdido en los últimos 180 minutos.









JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES de EL TIEMPO

En twitter: @josasc