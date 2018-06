Colombia ganó con jerarquía, pero debe mejorar la generación de fútbol

¿Colombia demostró jerarquía? Esa fue la pregunta con la que se abrió EL TIEMPO del Debate Final, programa emitido por Fox Sports, luego de la victoria de la Selección Colombia contra Senegal, con la que logró avanzar a octavos de final del Mundial de Rusia.



Los de José Néstor Pékerman, técnico de Colombia, se enfrentaron contra una difícil selección africana que se encargó de presionar las salidas de los futbolistas colombianos y, con pierna fuerte, irrumpían los pocos avances que se lograban, pero un cabezazo del defensor Yerry Mina tras cobro de tiro de esquina de Juan Fernando Quintero se convirtió en el gol de la victoria.

Por la forma en la que se tornó el partido, JJ Miranda, periodista de EL TIEMPO, señaló que Colombia mostró jerarquía en un compromiso que le resultó complicado en su trámite.



“Pese a no ser un buen juego, se logró contener a Senegal. Hasta el minuto 30, cuando James estuvo en cancha, el equipo estaba cojo, por lo que se echó mano de esa jerarquía”, señaló Miranda.



No obstante, Hernán Peláez, analista habitual del programa, manifestó que con jerarquía no se gana solamente y se mostró preocupado por el fútbol que mostró la Selección durante el partido.



“A Colombia le faltó inteligencia en el primer tiempo. Hubo una equivocación cuando se puso a Mateus Uribe por izquierda, por ahí no funciona bien. El equipo estuvo desbalanceado por esa zona”, señaló Peláez sobre la etapa inicial.



En este punto, Luis Fernando Suárez, técnico invitado, intervino y enfatizó que aunque hubo jerarquía, se jugó mal, pero en eso también tuvo que ver el planteamiento de Senegal.



Para Suárez, este equipo africano siempre presionó y lograron llevar el partido al terreno donde ellos querían, buscando que Colombia no tuviera salidas claras. “Con James jugamos con uno menos”, puntualizó el técnico de La Equidad.



De hecho, la lesión del volante James Rodríguez, figura del equipo, fue analizada en el programa, pues era evidente que la Selección estaba “coja” durante los 30 minutos en los cuales el futbolista estuvo en cancha.



Darío Ángel Rodríguez, moderador del debate, indicó que a James le faltó sinceridad para aclarar cómo estaba. “Las ganas de jugar le impidieron decir cómo se sentía”, sentenció.

Ahora, por la baja de James, a Juan Fernando Quintero le toca asumir la responsabilidad de la generación del fútbol en Colombia.



Iván René Valenciano, analista del programa desde Rusia, dijo que por el volante de River Plate pasan todas las pelotas de la Selección y es su responsabilidad la creación, “está hecho para hacerlo”, dijo el exdelantero.



El desempeño de Quintero, según Valenciano, cobra importancia para el juego contra Inglaterra el martes, pues desde su punto de vista la Selección careció de generación de fútbol en el enfrentamiento ante Senegal.



“Hay que pensar en la generación de fútbol, no hay que dejar morir al delantero. Falcao no tuvo opciones de gol, eso es preocupante para el funcionamiento de un equipo”, enfatizó.



DEBATE FINAL