A la Selección Colombia le hace falta creer que puede ganar

La Selección Colombia ha gozado de una generación brillante, en el proceso del técnico José Néstor Pékerman se logró llegar a cuartos de final, en Brasil 2014, y octavos de final, en Rusia 2018, además de una tercera posición en la Copa América de Estados Unidos 2016.



Pese a estos logros, a la Selección le ha faltado algo para alcanzar el nivel que le dé la satisfacción de levantar algún trofeo.



En 'El Tiempo del Debate Final', programa que se transmite por Fox Sports, los panelistas discutieron acerca de lo que debe hacer el fútbol colombiano para que la Selección luche por ganar un título importante.

Para Jorge Luis Pinto, técnico analista del programa que tuvo la oportunidad de dirigir a Colombia, la Selección ha tenido mentalidad ganadora en los últimos años, pero le falta fútbol, estructura y saber qué hacer en el terreno de juego.

“Nos falta construir equipo”, dijo Pinto.



Luis Fernando Suárez, también entrenador de fútbol, manifestó que Colombia lo que ha tenido en el proceso de Pékerman es una buena mentalidad, por algo lo que pasó en Brasil y Rusia. “No hay que quitarle eso a la Selección”, agregó.



En la discusión otro punto que se tocó fue el nivel de los jugadores que están en el extranjero. En este asunto Hernán Peláez, analista del debate, fue enfático sobre lo que están haciendo en Europa.



José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de EL TIEMPO, interpeló a Peláez y le indicó que en el proceso de Pékerman, en los últimos cuatro años, se echó mano de 83 futbolistas, pero se preguntó de ellos a cuántos se les puede decir que son de élite.

“En Europa, hoy, solo hay 7 u 8 jugadores titulares de los 23 que estuvieron en el Mundial. Todos los jugadores de Croacia y Francia, por ejemplo, son titulares en sus equipos y juegan en clubes de primer nivel”, dijo Hernán Peláez.



El debate se centró en lo que se está haciendo en el fútbol colombiano, aspecto en el cual Suárez, quien dirige a La Equidad, fue crítico: “Se van acabando los jugadores porque no se trabaja bien en las bases. En Colombia las reservas de jugadores su pueden ir acabando. Falta de técnica colectiva e individual se debe solucionar”.



Sobre esta posición de Suárez, Darío Ángel Rodríguez, moderador del programa, señaló que a veces el proyecto parece no tener renovación. “No hay procesos. Los futbolistas que aparecen llegan por generación espontánea”, indicó.



Peláez añadió que en el campeonato local lo importante es no perder y por eso montan gente atrás. Tema al que Ascencio agregó que los últimos dos torneos son los de más bajo promedio de gol.



Por lo pronto, Rodríguez informó que el próximo 31 de julio se define el futuro del técnico José Néstor Pékerman en la Selección Colombia. Suárez puntualizó que a Colombia le hace falta creerse el cuento de que puede ganar. Además, los panelistas agregaron que falta buscar alternativas en su juego y dar ese salto de calidad.



DEBATE FINAL