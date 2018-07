El corazón y empuje croata están en la final del Mundial de Rusia

No hay otro: Croacia es la gran sorpresa del Mundial de Rusia 2018. La selección logró un triunfo histórico contra Inglaterra, que lo vencía con un golazo de Kieran Trippier, pero con buen fútbol y coraje le dio vuelta al partido y se metió en la final.



Ivan Perisic anotó el gol del empate que obligó que el partido se llevara a la prórroga. Fue ahí cuando Mario Mandzukic apareció para marcar el gol que los pone a competir contra Francia el próximo domingo en la final que se realizará en el Estadio Luzhniki, en Moscú. Se nos acaba la Copa del Mundo.

Precisamente, la clasificación de esta selección fue tema de discusión en EL TIEMPO del Debate Final, programa que se transmite por Fox Sports, con la pregunta: ¿Por su fútbol, Croacia es justo finalista del Mundial?



En el análisis del duelo que les dio la clasificación a los croatas, Luis Fernando Suárez, panelista del programa y técnico de La Equidad, manifestó que la ahora finalista del Mundial tuvo el coraje para cambiar el rumbo del partido.



“En el primer tiempo se equivocaron, Croacia tiró mucho pelotazo y eso determinó que se perdía el balón con rapidez, no había claridad”, definió Suárez sobre esa etapa, y complementó que para la segunda parte, esta selección hizo su fútbol, con Luka Modric como eje, y fue ahí cuando mejoraron.



Por su parte, Hernán Peláez, analista del debate, manifestó que Inglaterra fue la selección que impuso sus condiciones en el primer tiempo y Croacia no tuvo mucho por hacer en esa etapa, situación que revirtió en el complemento.



Peláez destacó lo hecho por esta selección: “Croacia tiene algo que pocas selecciones poseen, estuvo varias veces por debajo del marcador y lograron levantarse en todos. Tienen algo especial”.



Señaló, además, que los croatas son un caso similar al de Uruguay, pues se sabe que siempre tienen la actitud de ir a ganar.



A esta perspectiva se sumó Jorge Luis Pinto, analista y técnico de fútbol, quien indicó desde Rusia que esta selección tiene herencia yugoslava de buen fútbol y a eso le suma criterio, además de mostrar que es un equipo en el cual corren todos.



“Entregaron todo y demostraron lo que se puede hacer con ganas y con fútbol. El jugador de esa zona tiene corazón y pundonor. Además, los grandes jugadores de ese equipo están en los mejores clubes de Europa. También jugaron con el amor por su país”, señaló Pinto.

En su análisis del partido, Pinto agregó que el gol del empate, el cual anotó Ivan Perisic, les dio una fuerza que los empujo. “Fue un derroche de ganas y fortaleza”, destacó.



En la mesa de trabajo se subrayó el de Luka Modrid, Ivan Rakitic y Marcelo Brozovic, volantes de Croacia. “Es un mediocampo extraordinario, generan mucho fútbol, con ellos se encuentra alegría y emoción de ataque. En contraron un triunfo histórico”, añadió el extécnico de la selección de Honduras.



En tanto, Darío Ángel Rodríguez, moderador del debate, ocupó su espacio para aplaudir las bondades del fútbol croata pese a tener dos prórrogas encima. Con el partido ante Inglaterra suman 90 minutos más de fútbol, por lo que señaló que la recuperación física de los futbolistas será vital de cara al enfrentamiento contra los franceses.



Un dato que se destacó de forma amplia en la discusión fue promovido por JJ Miranda, periodista de EL TIEMPO Televisión, quien señaló que nueve de los doce goles de Inglaterra fueron anotados de pelota quieta, como el de Keiran Trippier de tiro libre.



“Inglaterra está en construcción, está en proceso. Croacia tiene jugadores con más experiencia, hecho que sirvió para la clasificación”, complementó su idea Miranda.

Este tema también fue analizado por Luis Fernando Suárez: “Inglaterra se quedó solo con lo que podía hacer en la pelota quieta y no mostró otras variantes, por eso Croacia terminó ganándole”.



En la mesa se sentenció que a los ingleses les faltó fútbol y Harry Kane, quien no tuvo un buen compromiso, se sintió vació por falta de presencia ofensiva, pues ni Jordan Henderson, Jesse Lingard y Dele Alli fueron capaces de hacerlo en este duelo por semifinales.



A la victoria croata, Peláez añadió que contó con la suerte que un jugador que no había brillado en el Mundial logró conectarse. “Perisic no había hecho mayor cosa en la Copa del Mundo, pero apareció cuando su equipo más lo necesitaba. Hizo un gol y puso el otro a Mandzukic”, puntualizó.



