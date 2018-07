Colombia no tuvo variantes y se vio descompensada

La Selección Colombia fue eliminada del Mundial, luego de caer en la tanda de los cobros desde el punto penal con Inglaterra (4-3), luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y posteriormente en la prórroga. El entrenador José Pékerman y sus jugadores se van con la idea que se pudo haber hecho más. Esa fue una de las conclusiones que dejó ayer el programa El Tiempo del Debate Final, que se emite por Fox Sports.

Hernán Peláez, panelista del programa, enfatizó que el sistema fue muy temeroso frente a Inglaterra, en un partido en el que pudo hacerse más en ataque.

“Creo que Colombia no se encontró en el Mundial. No fue solo el partido contra Inglaterra. Vimos un equipo que tuvo un gran juego contra Polonia, pero ni contra Japón ni con Senegal mostró armas ofensivas. Nunca hubo un jugador que marcara diferencia por el costado izquierdo, y Falcao fue el sacrificado. Siempre tuvo que luchar solo contra cuatro o cinco defensores, precisamente por la falta de fluidez en el mediocampo”, afirmó el reconocido periodista y comentarista deportivo.

Luis Fernando Suárez, entrenador y otro de los panelistas del programa, también reiteró que Colombia le tuvo mucho respeto a Inglaterra y pudo haber planteado un juego más ofensivo.

“Me parece que el profesor Pékerman no encontró una nómina ideal en los partidos. En el juego contra Inglaterra, Barrios y Sánchez quizá se quitaron espacio, y no fluyó el juego desde el mediocampo. Bueno, también se presentaron otros factores como las lesiones. Faltó ser más ofensivos, y queda la sensación de que se pudo haber llegado más lejos”, dijo.



Para el entrenador Jorge Luis Pinto, quien participó en el debate desde territorio ruso, el seleccionador nacional nunca encontró el modelo ideal para enfrentar a Inglaterra.

“Siempre vimos a un equipo más pensando en quitar el balón, en defenderse, pero que cuando tuvo el balón no había cómo administrarlo. Luego de estar en desventaja, los cambios le dieron oxígeno al equipo, que respondió, y el gol de Mina le dio una enorme motivación. Sin embargo, considero que sí le faltó más ambición para buscar y golpear al rival. La actitud del equipo y la defensa, con agresividad y volumen, me parece que tuvo la mejor línea, pero sí faltó un mejor concepto de ataque, y Falcao se vio muy sacrificado. Fue un equipo descompensado”, sostuvo Pinto.



La visión de J. J. Miranda, periodista del Canal EL TIEMPO, fue similar: recordó que a lo largo del Mundial, la Selección nacional no tuvo la mejor disposición y estuvo falta de ideas, gracias en gran parte a la ausencia de James Rodríguez por lesión.

“Colombia jugó muy replegada, se respetó mucho a Inglaterra y no tuvo argumentos ofensivos para proponer juego. Solo cuando se vio en desventaja, el DT hizo cambios, y se reflejó. Pero, básicamente, la Tricolor mostró un juego defensivo con poca creación. Claro, faltó James, quien era el encargado de manejar los hilos, y al faltar él, pues el sistema táctico fue más pensando en lo defensivo”, reiteró Miranda, quien criticó la falta de criterio del seleccionador argentino a la hora de convocar a jugadores que no formaron parte del proceso.



Darío Ángel Rodríguez, moderador del programa, explicó que el equipo no tuvo variantes durante el Mundial. “Esa es la crítica que le hago al DT. Además, la nómina que jugó contra Inglaterra nunca había jugado un partido completo. No tuvo variantes para los jugadores que se lesionaron”, concluyó.









