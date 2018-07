Francia le ganó la partida de ajedrez a la dura Bélgica

El Mundial de Rusia 2018 ya tiene a su primer finalista. La selección francesa volvió a mostrar su solidez y venció a la talentosa Bélgica, en un partido que fue señalado como “un ajedrez” por parte de los panelistas del programa EL TIEMPO del Debate Final, que se transmite por Fox Sports.



El encuentro resultó vibrante y solo se resolvió con un gol de cabeza de Samuel Umtiti tras cobro de pelota parada de Antoine Griezmann. El partido fue analizado en el debate y comenzó con la discusión acerca de las claves del triunfo de Francia que lo tienen a un paso de alzar por segunda vez la Copa del Mundo.

Hernán Peláez, analista del programa, manifestó que el gol francés fue sentido con dureza por los belgas, quienes no pudieron levantarse al golpe. “Se recordará a Bélgica como un plantel que jugó muy bien al fútbol, pero que no ganó”, dijo.



Por su parte, el moderador del debate, Darío Ángel Rodríguez, definió el partido con una Bélgica combativa, pero con una selección francesa que demostró su jerarquía y, finalmente, se quedó con el cupo a la final.



Acerca del trámite del partido, Rodríguez señaló que Bélgica tuvo más la pelota, pero en zonas donde no lastimaba a Francia. A esto se sumó Peláez, quien desde su perspectiva añadió que los belgas jugaron bien los primeros 25 minutos del compromiso, en una etapa inicial que mostró un fútbol para degustar. Cuando llegó la fase complementaria, el partido fue más luchado y Francia se llevó el triunfo en este propuesta de juego.



“Fue un partido de ajedrez, los dos se cuidaron, las propuestas eran, primero, defensivas. Bélgica se mostró incómodo en esa idea. Salieron a proponer, pero Francia se montó y no lo dejó jugar”, puso en contexto Luis Fernando Suárez, panelista del programa.

El también técnico de La Equidad dijo que Francia hizo más por el partido. “Cuando tuvo la necesidad de hacer línea defensiva de cinco, los franceses lograron quitarles peligrosidad en el juego aéreo a los belgas”, añadió como una de las claves del triunfo galo en el estadio de San Petersburgo.



En el debate también se planteó la responsabilidad de Roberto Martínez, técnico de Bélgica, en la derrota.



Sobre la mesa se sentenció que Didier Deschamps, seleccionador francés, le ganó la mano a Martínez. Agregaron que el técnico de Francia puede ser la tercera persona en ser campeón del Mundial como jugador y entrenador, después de Mário Zagallo y Franz Beckenbauer.



Óscar Córdoba, panelista del debate desde Rusia, dijo que hay que aplaudir la táctica del técnico: “se paró bien, fue conservador y atacó los espacios cuando tuvo la oportunidad”.



“Esto es de eficacia y dominio, cuando uno hace esto gana el partido. Francia fue más equipo”, intervino Suárez.



Para Peláez, otra clave de Francia para llegar a la final fue el nivel de los arqueros. “Sensacional lo de Hugo Lloris, hizo una atajada impresionante ante Toby Alderweireld”, añadió.



