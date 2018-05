Llamado de atención del CPB a la Federación Colombiana de Fútbol

El Círculo de Periodistas de Bogotá emitió un comunicado en el que alerta a los medios de comunicación acerca de una posibilidad de ser vetados por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

En un comunicado enviado a los medios, la FCF solicitó a los medios no violar la privacidad de las prácticas de la Selección “realizando imágenes en video desde lugares contiguos a la concentración”, y agregó que “quienes evadan los conductos regulares y publiquen imágenes en sus canales, redes sociales o páginas de internet, no serán tenidos en cuenta para asistir a los entrenamientos previos y durante la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018”.



En el comunicado del CPB, firmado por su presidenta, Gloria Vallejo, y su secretario de comunicaciones, René Pérez, se le pide a la FCF explicar los alcances de esa determinación.



“Para el CPB es entendible que la FCF y esta ha sido norma universal en la actividad futbolística proteja los espacios de tranquilidad y entrenamiento de los jugadores. Lo que no le es entendible es que amenace con el veto a aquellos medios cuyos periodistas, en el ejercicio de su trabajo informativo, recurran a prácticas ingeniosas (como instalarse en lugares contiguos al lugar de la concentración) para lograr una posible primicia, siempre y cuando no transgreda la ley”, dice el comunicado, y agrega. “El CPB le solicita a la FCF de manera respetuosa que explique con mayor precisión su determinación para despejar dudas y malentendidos sobre libertad de expresión y de prensa”.



