Al-Sahlawi espera volver a anotar goles con Arabia Saudita

Con 16 goles marcados en las eliminatorias asiáticas, el atacante saudí Mohamed al-Sahlawi catapultó a su país al Mundial de Rusia 2018, pero desde entonces no volvió a encontrar el camino hacia las redes rivales, lo cual ha despertado inquietud en el equipo de Juan Antonio Pizzi.

La cantidad de tantos anotados por el saudita solo fue igualada por el polaco Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo, que milita en el Bayern Múnich.



Al-Sahlawi no anota desde hace un año, y Arabia Saudí perdió los cuatro partidos amistosos que disputó como preparación para el Mundial, contra Bélgica (4-0), Italia (2-1), Perú (3-0) y Alemania (2-1).



Frente a los actuales campeones mundiales, Al-Sahlawi tuvo la ocasión de oro de acabar con su sequía al rematar un penal, pero el portero germano Marc-André ter Stegen se lo atajó y su compañero Taisir al-Jassim tomó el rebote y anotó.



El último tanto marcado por Al-Sahlawi se remonta al 8 de junio del 2017, en el partido por las eliminatorias asiáticas contra Australia, que perdieron 3-2.



Al atacante no le gusta mucho dar declaraciones y no está habituado a las redes sociales. Aun así, antes del partido amistoso contra Alemania, Al-Sahlawi publicó un viejo tuit en el que había declarado: “La satisfacción es aceptar aquello que Dios te ha reservado y vivir con ello agradeciéndoselo”.



