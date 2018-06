Aguilar y Uribe: dos estilos y dos opciones para el debut de Colombia

Mientras la atención está en Moscú, por la inauguración del Mundial, y en Krasnodar, por el escándalo de la destitución de Juken Lopeteguí como técnico de la Selección de España y el nombramiento de Fernando Hierro en su reemplazo apenas a horas de su debut mundialista, la Selección Colombia trabaja en silencio, en Kazán, un día después de pisar suelo ruso, a donde llegó este martes en la noche, desde Milán, Italia.

Del “sueño, tres colores y 50 millones de corazones” que grita el lema del bus que transporta al equipo colombiano, hacen parte los jugadores Abel Aguilar y Mateus Uribe, dos de los volantes que en apariencia están disputando el mismo lugar en el equipo titular del debut, que será contra Japón, el próximo martes 19, en la primera fecha del grupo H.



Aguilar, de 33 años, fue pieza clave de la Selección en el pasado 'Mundialazo' de Brasil (en el que Colombia avanzó a cuartos de final), pero esta vez apenas ha jugado 1.010 minutos en 14 partidos este año en el Deportivo Cali. Sin embargo, es uno de los hombres de más experiencia del equipo y de total confianza del técnico José Pékerman.

“La mentalidad está puesta en el trabajo. No escucho nada para bien, ni para mal. El fútbol es así: son situaciones distintas en cada momento. La Selección es muy importante, los jugadores debemos aceptar las críticas de buena manera”, dijo en Milán, durante la concentración del equipo, antes del viaje a territorio ruso.



Aguilar fue el estandarte del medio campo de Colombia durante la eliminatoria, casi siempre acompañando a Carlos Sánchez. Sin embargo, hasta último momento estuve en duda para el Mundial por una lesión que sufrió el 12 de mayo, cuando sintió una molestia en sus isquiotibiales izquierdos, durante el partido entre Cali y Nacional de la ida de los cuartos de final de la liga. Aguilar llegó lesionado a la selección, que se reunió en Bogotá y comenzó su recuperación, hasta que finalmente fue dado de alta por el departamento médico y quedó entre los 23 seleccionados. Fue un alivio para el cuerpo técnico, que con Aguilar encuentra un líder dentro y fuera de la cancha.

“Cuando estamos en la Selección hay que unirnos, pues la Selección es de todo el país, no solo de unos. Siempre que nos ponemos esta camiseta queremos representar de la mejor manera siempre que podamos hacerlo”, agregó el volante de la Selección.

Uribe, de 27 años y jugador del América de México, dobla en números a Aguilar: 30 partidos con 2.345 minutos de competencia este año. En goles anotados, la diferencia es tremenda: por los 11 de Mateus, Abel anotó uno. Quizás ese pueda ser un factor de decisión de José Pékerman, el director técnico.



“Sé que todos los jugadores están al ciento por ciento y pueden hacer parte del once titular. Siempre tendré una buena actitud así esté de suplente o titular. Todos debemos 'jalar' para el mismo lado y esperar que el profe tome la decisión”, dijo.



Mateus llegó a la selección pisando fuerte. Prácticamente se ganó el lugar entre los 23 después del amistoso contra Francia de la última fecha Fifa, cuando demostró que puede jugar en diferentes posiciones. Ese día, comenzó jugando sobre la derecha, donde poco aportó, pero en el segundo tiempo jugó sobre la izquierda, apoyando a Carlos Sánchez y al lateral Frank Fabra. Fue el mejor jugador de la cancha y gran revelación.



“Me siento con mucha confianza porque sé que le puedo aportar grandes cosas a la Selección. Disfrutaré de este momento porque sé que son pocos los que se van a dar en la vida”, agregó cuando habló en Milán.

Pelea por la titular

Ahora, Mateus Uribe le pelea el puesto a Abel Aguilar porque Carlos Sánchez es fijo en el medio campo. En el último partido amistoso, contra Egipto, fue el jugador titular y sorprendió porque arrancó sobre la zona izquierda, pero unos metros más arriba de lo habitual, como volante externo, no tanto desde la primera linea de volantes de marca, donde estuvieron Sánchez y Lerma (véase tableros tácticos). Entonces Mateus tuvo participación por diferentes zonas del campo, convirtiéndose en un apoyo permanente para James Rodríguez.



Así que la titularidad de uno de los dos, o de los dos, dependerá mucho del esquema táctico que use Pékerman, pues si bien el habitual es el 4-2-3-1, ha venido modificándolo, precisamente por la presencia de Uribe, que tiene marca y acompañamiento y hasta media distancia.



Aguilar y Mateus son dos de “un sueño, tres colores y 50 millones de corazones” que ya se montaron en el bus del Mundial de Rusia.







