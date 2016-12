Archivo Particular

Después de haber dejado atrás rivales calificados como Suiza, en octavos; Bélgica, en cuartos; y en semifinales a Holanda, la albiceleste jugará de nuevo el partido más importante y emotivo de una copa del mundo: la gran final.

Las dudas con las que comenzó Argentina en los partidos de la fase de grupos, a nivel individual y de funcionamiento colectivo, las fue despejando a partir de una mayor solidez defensiva, consiguiendo un mejor balance en todas sus líneas, y así, paso a paso, fue ganándoles a sus rivales, sin sobrarle nada, pero con ganas de quedar en la historia de esta Copa Mundo Brasil-2014.

Sabella encontró equilibrio en su equipo en el partido contra Bélgica con el ingreso de Demichelis y Biglia, quienes junto con Garay y Mascherano han sido pilares centrales de la defensa ‘gaucha’, que pasó de ser uno de los puntos débiles del equipo a ser una de sus mayores fortalezas, a través de una mayor seguridad y un mejor posicionamiento en el terreno de juego, lo que los ha llevado a cerrarles los espacios a los rivales de turno de una forma homogénea y ordenada.

Esta selección juega a ir en busca del gol desde el primer momento teniendo en cuenta el talento y la capacidad goleadora de sus delanteros, sin descuidar las virtudes de sus adversarios, buscando ser un equipo corto entre sus filas y salir en contra y rematar para lograr tener la ventaja y, una vez conseguida, asegurarla.

Como no hablar de una de las figuras frente a Holanda, Mascherano, un jugador clave en el orden y desempeño futbolístico, y líder natural dentro de este plantel. Con un despliegue incansable en cada cierre, cobertura y también en esos primeros pases del equipo que dan claridad al juego. Además de darle a Romero toda la motivación con la frase: ‘Vos te convertís en héroe’. Y así fue. Un arquero que no ofrecía demasiadas garantías, dada su inactividad en AS Mónaco, pero que este miércoles fue determinante al tapar dos penaltis. Poco a poco se ha ido ganando el respeto de todos.

Un reconocimiento a parte se merece Messi, por lo que significa para el mundo del fútbol. Tiene una cita con la historia y seguramente cumplirá su sueño.

La unión de grupo, la humildad y el trabajo, como ellos mismos dicen, los ha llevado a ser un conjunto equilibrado y enfocado en cada objetivo.

Argentina se enfrentará a Alemania, una selección con velocidad, de transiciones completas, un equipo en el que defienden 11 y atacan 11, con movimiento y buen aprovechamiento de espacios, que después de su victoria frente a Brasil pareciera no tener puntos débiles. Seguramente el técnico argentino ya habrá analizado a los ‘teutones’ para neutralizarlos y saber como jugarles. El domingo lo sabremos.

Y por último, que el fútbol sea un canal de unión entre todos, somos capaces de disfrutarlo en paz.

SERGIO GALVÁN REY

Para EL TIEMPO