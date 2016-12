Siguen los homenajes para los jugadores de la Selección Colombia. Carlos Bacca, protagonista del combinado patrio que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Brasil-2014, hizo una pausa en sus vacaciones (que se extenderán hasta final de mes) para recibir un reconocimiento de la Universidad Autónoma del Caribe, equipo en el que jugó y estudió durante un corto tiempo.

"Me abrieron las puertas cuando no me conocía nadie, jugué en la Primera C y en torneos universitarios", recordó Bacca en medio del acto, realizado este lunes en la mañana en la Casa de Eventos de la institución académica.

Luego de recibir la medalla Mario Ceballos Araújo, de manos de Mirna Sánchez, directora del Bienestar Universitario, Bacca contestó algunas preguntas de la prensa.

¿Qué le parece la histórico ‘Bota de Oro’ de James Rodríguez en el Mundial?

Orgulloso de haber compartido vestuario con un gran jugador como James. Se merece ese premio porque su mentalidad siempre fue trabajar para la Selección, nunca pensó en el título individual, siempre se preparaba de la mejor manera, a su corta edad es un ejemplo de superación, de mentalidad, es increíble. Lo ve uno con los goles que marcaba, llegaba a la concentración y empezaba su recuperación, mientras otros estábamos hablando por teléfono o haciendo otra cosa, él estaba haciendo ejercicios o masajes. Su mentalidad siempre era recuperarse para estar en un buen nivel para el bien del equipo. Contento por ese gran logro, son pocos los que lo consiguen, es el primer colombiano. Siempre le voy a desear lo mejor porque además de ser un gran jugador es una excelente persona y un ejemplo.

Maradona dijo que el ‘Balón de Oro’ se lo merecía más James Rodríguez que Lionel Messi. ¿Qué piensa usted?

No es lo que yo piense, es la realidad. No es solo que Messi se haya llevado ese galardón, todo el mundo estaba viendo el Mundial, pendiente a lo que pasaba en cada partido, sin demeritar a Messi, quien es el mejor jugador del mundo, hubo muchos otros jugadores que hicieron mejor Mundial que él, hay que ser realistas, pero las decisiones las toman otros.

¿James hizo lo suficiente para ganar el ‘Balón de Oro’?

Hizo méritos, hizo un gran Mundial, se puede decir sin demeritar a Messí, quien, repito, para mí es el mejor del mundo, otros opinarán diferente. Pero James y otros como Robben, Müller y Kroos estuvieron por encima. Pero las decisiones las toman otros y hay que respetar.

Después de ver la forma en que Brasil perdió 1-7 contra Alemania y 3-0 contra Holanda, ¿les queda la espinita de que Colombia pudo avanzar más en el Mundial?

En el partido Alemania vs. Brasil se mostraron las dos caras del Mundial, en algunos momentos había sorpresa. El fútbol es de resultados. Así se juegue bien es de resultados. Brasil no estaba jugando bien en la fase de grupos, en octavos y en cuartos, pero llegó hasta la semifinal. Yo creo que Alemania hizo su mejor partido contra Brasil y si hubiera acelerado más hubiese sido una goleada histórica que nunca se volvería a ver. Ellos fueron más contundentes que nosotros, pudimos hacer algo más. Sabíamos que ellos podían marcar diferencia con Neymar o una pelota quieta, nos descuidamos. Hay que ser realistas, fue más error de nosotros que en una pelota parada nos marquen un gol a los 7 minutos, en Brasil, con Brasil, con el árbitro. Es difícil.

¿Qué diferencias encuentra en las experiencias vividas en un Mundial a otras competencias?

El Mundial es muy corto, es un mes. Se prepara en cuatro años para llegar en las mejores condiciones. Los detalles son los que marcan la diferencia en un Mundial. En las ligas tienes oportunidad de recuperarte porque son largas, pero en el Mundial, apenas te descuides estás perdido. En el partido contra Brasil tuvimos ese pequeño detalle de la pelota parada.

¿Qué pasará con nuestro fútbol después del Mundial?

Los colombianos y todos los jugadores profesionales lo primero que debemos seguir cambiando es nuestra mentalidad, porque el talento lo tenemos, excelentes jugadores y entrenadores, pero nos falta un poco más, hasta a la Selección que acabó de representar al país, en esos 23 guerreros entre los que yo estaba, más el Cuerpo Técnico, nos falta cambiar mucho más la mentalidad, creer que sí podemos. No solo nos va a alcanzar con ser buenos futbolistas, con patear bien el balón, la mentalidad es fundamental para este deporte. El fútbol colombiano ha dejado una huella muy grande en Brasil. Muchos jugadores colombianos pueden estar en Europa, solo les falta la mentalidad de creer en ellos y en su talento. Así seguiremos manteniendo ese gran nivel. De ahora en adelante solo podemos pensar más arriba de lo que hicimos en el Mundial, no podemos quedarnos ahí, estancarnos, yo creo que podemos, si todos ponemos nuestro granito de arena lo vamos a conseguir.

¿Qué hay de su futuro?

Estoy ahora de vacaciones hasta final de mes y tengo que presentarme a Sevilla, tengo contrato con Sevilla por cuatro años más, estoy muy feliz allá. Todo está en manos de Dios.

RAFAEL CASTILLO VIZCAÍNO

ADN

Barranquilla ​