En un estudio de televisión, lleno de monitores y un gigantesco equipo de producción, Edgardo Codesal pasa sus últimas horas en Brasil-2014. Su figura ha retomado más importancia ahora y la prensa internacional lo busca con intensidad, después de conocerse que la final de este Mundial la jugarán Argentina y Alemania, pues pitó ese mismo juego en esa misma instancia en Italia-1990.

¿Qué recuerda de ese partido?

Hay cosas parecidas a hoy, pues Alemania llegaba mucho más sólida, mientras que Argentina avanzó por penaltis, sin jugar su mejor fútbol y con Diego Maradona lesionado. Ahora, vemos que los alemanes llegan tras dar una cátedra contra Brasil y los argentinos, con Messi disminuido, cansado.

¿Qué fue lo más difícil esa vez?

En la primera falta que marco en contra de Argentina, a los seis minutos, todos los jugadores vinieron a protestarme y a decirme que sabían que ya todo estaba listo para que el partido estuviera en contra de ellos, que la Fifa no los quería y que no iban a poder ganar esa final. Eso me sorprendió, lo mismo que ver su estado anímico, en contra de jugar una final.

¿Y sí fue penalti?

Pitar el penalti fue complicado, porque la acción se dio cuatro minutos antes de terminar el partido y uno pensaba en ese momento que probablemente iba a definir la Copa del Mundo, pero uno está obligado a marcar lo que ve.

¿Cómo le ha parecido el arbitraje en Brasil-2014?

Muy cuestionado, y con razón. El Mundial se inicia con un mal arbitraje en el partido inaugural, con un penalti a favor de Brasil que no fue. Hubo arbitrajes buenos, pero otros muy malos.

¿Qué opina del arbitraje del español Carlos Velasco en el partido Brasil vs. Colombia?

Muy malo. No es de extrañar porque cuando vemos los partidos de España el arbitraje no está a la altura de los grandes equipos que hay. Velasco tuvo un mal trabajo y ese partido ha sido el de más faltas en todo el torneo y el segundo más alto de la historia de los mundiales con 54.

¿Cree que James Rodríguez puede aspirar a ser el mejor jugador de este Mundial?

Por supuesto que sí. Tiene 22 años y ya no cabe dentro del jugador revelación, porque de lo contrario ganaba de lejos. Por su habilidad, su categoría, por lo que hizo, por el gol frente a Uruguay –que en mi concepto ha sido el mejor del Mundial hasta ahora–, puede ganar ese premio.

¿Lo sorprendió Colombia?

Sí. Fue grato, me dio mucho gusto que una selección suramericana diferente a Brasil, Argentina o Uruguay apareciera con un fútbol bueno y llegara hasta cuartos de final, con unos jugadores tan buenos. Lástima que no tuvieron a Falcao, pues hubieran llegado más lejos. Colombia mereció mucho más que terminar apretando a Brasil.

GABRIEL BRICEÑO

Enviado especial Futbolred

Río de Janeiro (Brasil)