El arquero Guillermo Ochoa, figura de la selección mexicana en la Copa del Mundo Brasil-2014, dijo este martes que en las próximas semanas analizará las ofertas que tiene para continuar su carrera en el fútbol de Europa.

Ochoa, de 28 años, quien se destacó con su constantes atajadas en el Mundial, fue mencionado como posible refuerzo del Málaga y de la Real Sociedad, ambos españoles, pero apuntó no tener prisa por tomar una decisión.

"Todavía no es tiempo de decidir, voy a analizar, me voy a tomar mi tiempo y por lo pronto disfrutaré estos días que tengo libres. No tengo prisa", expresó Ochoa en rueda de prensa.

"Lo importante es que hay opciones, hay ofertas y lo estoy tomando con calma", añadió y señaló que por ahora disfruta de sus vacaciones.

El exjugador del Ajaccio francés recordó que su trabajo en ese equipo lo había ayudado bastante, pero el Mundial es un gran escaparate y fue la "cereza en el pastel". "Hay que ver los pros y los contras de estar en Francia o salirme de Francia, y a donde vaya quiero ir convencido, contento y con la intención de jugar", apuntó Ochoa.

Comentó que para tomar una decisión tiene que ir paso a paso y tener en cuenta muchas cosas como el pasaporte (comunitario), la posición y qué equipo tiene plaza de extranjero. "Estoy en el proceso de análisis, de verlo con mi agente y cuando lo tenga (decidido) lo haré saber; voy a ver qué pasa con los equipos y luego decidiré", explicó.

Del pasaporte comunitario dijo que ya hizo el trámite ante el Gobierno francés y está a la espera de que lo llamen, situación que no tiene una fecha fija y "puede ocurrir en seis meses o un año, hasta que te llame el Gobierno".

Sobre la continuidad de Miguel Herrera al frente de la selección mexicana, Ochoa dijo que "Miguel es el ideal, hizo un gran trabajo, la selección jugó bien al fútbol y él es la persona indicada para continuar".

