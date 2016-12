Sergio Romero se reencontrará este miércoles en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo con su guía y mentor en su desembarco europeo, el seleccionador holandés Louis van Gaal.

Romero, con apenas 20 años y muy pocos partidos como profesional en el Racing Club argentino pasó en el 2007 al AZ Alkmaar holandés donde el experimentado entrenador lo formó al estilo europeo.

Una anécdota que marcó al guardavallas fue en su desembarco en Holanda: "Llegué al aeropuerto muerto y en traje. Como el plantel estaba en Alemania, Van Gaal me mandó un coche para que me subiera en auto e hiciera de un tirón tres horas para verlo. Cuando llegué me dio la mano y me dijo en español: Cámbiate y ponte los guantes que nos vemos en el campo".

En sus cuatro temporadas en el club holandés y bajo la tutela de Van Gaal, Romero consiguió dos títulos, la liga 2008-2009 y la Supercopa holandesa de 2009, además de sumar 18 partidos seguidascon su valla invicta.

Luego de estos dos festejos, los destinos del portero y del experimentado entrenador se separaron, ya que este último al año siguiente aceptó el reto de conducir los destinos del Bayern Múnich.

"Es un técnico rígido, pero que valora mucho el trabajo en los entrenamientos. Es una persona sonriente y que le gusta el buen ambiente en el grupo y el orden del equipo", añadió Romero. El destino del portero luego de cumplir su cuarta temporada en el AZ Alkmaar holandés fue buscar nuevos desafíos y pasó al Sampdoria italiano, equipo con el que logró el ascenso a la primera división en el 2012.

Sin continuidad en la valla como titular a la temporada siguiente optó por hacer un cambio radical a comienzos de este año y fichó por el Mónaco francés. "Sabía todo lo que me jugaba pero siempre asumí esas responsabilidades en toda mi carrera. Es algo que aprendí desde mi etapa en Racing y ratifiqué cuando llegué a Europa", explicó.

Por su parte, Louis van Gaal luego de dos años en Bayern y con este Mundial de Brasil por delante aceptó el desafío de volver a ser seleccionador de su país para darle su impronta y tratar de alcanzar su primer título luego de cuatro intentos fallidos. Mañana el maestro y el alumno se volverán a ver en un campo de juego, esta vez por una plaza en la final del Mundial de Brasil.

