Arjen Robben lamentó la "desalentadora" eliminación de su selección este miércoles en las semifinales del Mundial de fútbol a manos de Argentina a través de los penales.

"Duele pero dimos todo esta noche (miércoles) y es desalentador terminar de esta manera", dijo el futbolista a la televisión holandesa después del partido.

Holanda perdió 4-2 en la tanda de penales tras 120 minutos de un empate sin goles en São Paulo.

"Increíble. Es duro, pero esto es el deporte", dijo el defensor holandés Ron Vlaar, cuyo penal, el primero de la tanda, fue desviado por el arquero argentino Sergio Romero.

"No estaba nervioso, me concentré. Tenía que entrar y no entró", agregó. Los holandeses deberán disputar el sábado ante Brasil el partido por el tercer puesto de la Copa.

