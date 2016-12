Alejandro Sabella es un hombre de emociones, pero no es fácil que las deje ver en público. Quizás por eso hubo que esperar 20 minutos, en la repleta sala de prensa del gigante Maracaná, para conocer su verdadero estado de ánimo luego de la dura derrota frente a Alemania. (Lea aquí: ¡Alemania, tetracampeón! Venció a Argentina y logró la Copa en Brasil)

Pese a comenzar la charla con tranquilidad, la voz entrecortada del final fue el reflejo de su tristeza por no poder regresar a su país la anhelada copa que desde hace ya 28 años no gana Argentina. (Vea aquí: Los divertidos memes de la final del Mundial)

“Creo que fue un partido muy parejo, Alemania arrancó mejor, pero fuimos nosotros los que tuvimos las opciones más claras para convertir. Es claro que hay que tener eficacia en este tipo de encuentros y eso fue lo que nos faltó, pero en líneas generales estoy muy orgulloso por el plantel. Fue emocionante ver cómo los jugadores se entregaron por el otro compañero. Estoy seguro que ellos se pueden mirar a los ojos y sabrán que dejaron todo”, comenzó diciendo el entrenador de la Selección Argentina.

Sabella, de 59 años, empezó visiblemente tranquilo la rueda de prensa, pero a medida que fueron transcurriendo los minutos la tristeza y la amargura fueron evidente por no ganar el título mundial. (Lea también: 'Götze es un jugador que decide partidos y hace cosas increíbles': Löw)

“Los jugadores están muy amargados, todos lo estamos. Cuando uno llega a la final uno sueña con ganarla, pero no se pudo. Estoy satisfecho porque los jugadores dieron todo, dejaron el pellejo en el campo, pero no alcanzó. Fue emocionante ver cómo los jugadores se entregaron por el otro. Tengo claro que ellos se pueden mirar a los ojos y sabrán que dejaron todo”, dijo Sabella.

Cuando se le indagó sobre el futuro en su carrera deportiva, ya que se comentó que Sabella no seguiría al frente de la Selección Argentina, el DT expresó: “No puedo hablar del futuro. En líneas generales estoy muy orgulloso por el plantel. Quiero descansar. Quiero estar con mis colaboradores, con los jugadores, con mi familia. Necesito descansar y luego veré. Me voy con la frustración por no haber quedado campeón, pero con el deber cumplido al dejar todo para intentar quedarnos con ese logro”.

Sabella, el técnico que cambió varias opiniones negativas por conceptos positivos, lamentó la derrota y se fue triste. Eso sí, con la cabeza en alto porque lo que hizo con Argentina fue histórico. Más allá del segundo lugar, Argentina volvió a una fase que no disputaba hacía 24 años y eso hay que valorarlo. No pudo con el mejor equipo del campeonato y eso se lamenta, pero su juego y la cara que mostró el día definitivo fue buena y hay que valorarlo. Así la voz de sabella haya enviado un mensaje diferente.

LEONARDO DUQUE SOTO

Enviado especial de Futbolred

Río de Janeiro