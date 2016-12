El brasileño Neymar aseguró este jueves que no le guarda rencor al colombiano Camilo Zúñiga por el rodillazo en la espalda que le lesionó y le impidió jugar los dos últimos partidos del Mundial.

"No siento odio, no siento nada. Él hasta me llamó el día siguiente diciendo que no me quería lesionar. No le tengo rencor. Le deseo que tenga éxito en su carrera", dijo Neymar en su primera rueda de prensa después de su lesión, ocurrida en el Brasil-Colombia de cuartos de final el pasado viernes.

Neymar se emocionó al recordar la jugada y, entre lágrimas, dijo que si el rodillazo le hubiera impactado "dos centímetros para dentro, podría estar en silla de ruedas".

Debido al rodillazo, Neymar sufrió una fractura en la tercera vértebra lumbar, que le impedirá jugar al fútbol entre tres y seis semanas.

Sobre el golpe, dijo que no puede asegurar si fue desleal, porque no puede leer la mente de Zúñiga, pero aseguró que "no es una entrada normal, de una situación de juego".

"Muchos de ustedes (periodistas) dicen que me tiro mucho, que tengo el rótulo de simular. Pero cuando veo la jugada de frente me puedo defender, de espalda no puedo, de espalda solo me puede defender la regla. Yo no podía protegerme y me acabé lesionando".

EFE