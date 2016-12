Miles de aficionados recibieron este martes en Cúcuta al técnico colombiano Jorge Luis Pinto, que al mando de la Selección de Costa Rica, avanzó hasta cuartos de final del Mundial de Fútbol Brasil 2014 que dejó como campeón a Alemania. (Lea aquí: Federación de Costa Rica espera a Pinto para negociar su continuidad.)

Pinto fue aclamado por una marea humana que se apostó en las inmediaciones del aeropuerto Camilo Daza, informaron medios locales. Los seguidores del Cúcuta Deportivo recuerdan a Pinto como el gran conductor que les permitió ganar el único título de su historia en el 2006 y llegar a las semifinales de la Copa Libertadores de América, en el 2007, fase en la que fue eliminado por Boca Juniors.

"No me esperaba este recibimiento, es impresionante el cariño de esta gente", señaló el estratega. Los ticos fueron eliminados por Holanda en la tanda de penaltis en los cuartos de final, pero no perdieron un solo partido y ganaron el llamado ‘Grupo de la Muerte’, que integraban también Italia, Inglaterra y Uruguay.

La caravana que acompañaba al técnico Pinto tuvo motos, coches, autobuses y bicicletas que llegaron a un céntrico parque en donde hubo música y muchas manifestaciones de aprecio y admiración.

Este miércoles el estratega recibirá condecoraciones por parte de entidades oficiales y privadas, entre ellas la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander.

La semana pasada los jugadores de Costa Rica y el técnico Pinto fueron recibidos en San José como héroes porque alcanzaron unos históricos cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014.

EFE