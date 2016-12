El histórico futbolista alemán Lothar Matthäus, 150 veces internacional, campeón del mundo en 1990 y subcampeón en 1986, aseguró este domingo que Brasil no ha firmado un solo partido bueno en el Mundial y lamentó que los jugadores brasileños tengan la costumbre de llorar tan a menudo.

"No comprendo por qué un jugador de fútbol llora. Los brasileños siempre lloran. Suena su himno, lloran; eliminan a Chile, lloran; pierden contra Alemania, lloran. Tienen que mostrar que son hombres, que son fuertes. Nunca he visto nada tan nefasto como el lenguaje corporal de ese equipo", comentó el exjugador en una entrevista que publicó este domingo ‘Le Journal du Dimanche’.

El que fuera centrocampista de Bayern Múnich y de Inter de Milán se mostró muy duro en sus declaraciones con la actuación de Brasil en la semifinal contra su país, en la que los latinoamericanos cayeron por un histórico 1-7: "Tenían miedo (...). ¿Qué es eso de la camiseta de Neymar? Francia perdió a Ribéry y no oímos nada. Lo mismo con Colombia y Falcao o Alemania con Reus. En lugar de lloriquear, los brasileños tendrían que haber demostrado que podían hacerlo sin él", dijo, y añadió: "Su ausencia era su única preocupación antes de la semifinal. Me sorprendió. Neymar no está muerto, que yo sepa. Fue lesionado de manera fea y lo siento, pero un equipo tiene que ser más fuerte que un jugador", agregó Matthäus, de 53 años.

Respecto al resultado de esa semifinal, el excentrocampista germano dijo haberse sorprendido por el abultado número de goles que encajó Brasil y recordó que ‘hacen falta dos equipos para una actuación así: uno muy bueno y uno muy malo’: "Había un verdadero peligro psicológico para los brasileños, sobrecargarse de emociones. Lo pagaron. No han hecho un partido bueno en todo el Mundial, salvo 30 minutos contra Colombia (en cuartos de final (2-1))”, agregó Matthäus.

El que fuera ‘Balón de Oro’ en 1990 subrayó además: “A lo largo del torneo los brasileños han tenido suerte con el arbitraje, suerte contra Chile... no es el Brasil luminoso que nos gusta".

Y referido a su país, aseguró que la selección alemana tiene grandes opciones de levantar esta noche el título de campeona del mundo.

"Quizá no tengamos jugadores tan brillantes como Messi o Neymar, pero tenemos un equipo que ha desarrollado un estilo diferente, más técnico, que el de la Alemania de hace 30 años. Nos damos cuenta de que el fútbol alemán es agradable", concluyó.

EFE