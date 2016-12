La elección de Lionel Messi como el 'Balón de Oro' del Mundial ha generado todo tipo de reacciones de la prensa internacional, de exfutbolistas como Diego Maradona y hasta del presidente de la Fifa, Jospeh Blatter, al reconocer que está sorprendido con la elección.

Messi recibió el premio después de que Alemania derrotó 1-0 a Argentina en la final del Mundial, y desde entonces las críticas no han parado. Este lunes, Blatter, el presidente de la Fifa, expresó su sorpresa por la elección, realizada por el equipo técnico del organismo que rige al fútbol mundial: “¿Debería ser diplomático o decir la verdad? Bueno, la verdad (...) quedé un poco sorprendido de que él fuera el elegido, pero sus goles fueron decisivos en el inicio del torneo”, aseguró el suizo.

Por su parte, Maradona manifestó que no vio a Messi feliz al ir por el premio. “Lo vi como que no quería ir a agarrarlo”, dijo en su programa de televisión 'De Zurda'. El exastro argentino consideró que el colombiano James Rodríguez era el verdadero merecedor del galardón: “James fue el mejor jugador del Mundial (...) A ‘Lío’ le regalaría el cielo, pero cuando no es justo y los marquetineros quieren hacerle ganar algo que no ganó, es injusto”, dijo.

Aunque Messi marcó cuatro goles en la serie de grupos, no pudo anotar en las rondas decisivas y estuvo apagado en la final. El propio jugador dijo acerca de la elección: “No me interesa el premio”.

Los medios españoles también hicieron eco a las críticas. 'Un escándalo', remarcó el diario 'AS' en su portada de este lunes, mientras que el diario 'Marca' publicó en su página web ‘El 'Balón de Oro' más discutido’, refiriéndose a una encuesta que hizo el medio entre sus lectores.

Por su parte, el exfutbolista José María Gutiérrez, ‘Guti’, calificó de 'lamentable' la elección de la Fifa, organismo que, según dijo, faltó al respeto 'a jugadores que han hecho un gran Mundial'. Sin embargo, el DT de Argentina, Alejandro Sabella, respaldó la decisión de darle el premio a su capitán: “Pienso que lo merecía. Jugó un Mundial extraordinario y fue un factor fundamental para nuestro equipo”.

RESUMEN AGENCIAS