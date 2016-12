Después del gran papel realizado por Costa Rica en el Mundial de Brasil-2014, la Federación local se enfrenta al gran reto de lograr la continuidad del seleccionador nacional, el colombiano Jorge Luis Pinto.

Pinto dijo a medios locales en los últimos días que el dinero nunca ha sido una prioridad en su vida, y que "hay cosas mucho más importantes" para trabajar con tranquilidad y lograr buenos resultados.

Sin embargo, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) no descarta la posibilidad de que a Pinto le lleguen ofertas económicas atractivas contra las que no pueda competir. El tesorero de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, dijo este jueves a la emisora Radio Monumental que hay un presupuesto del que la organización no se puede salir y afirmó que el objetivo es mantener al colombiano como entrenador.

"Estamos claros que luego del Mundial el nombre de Jorge Luis Pinto se proyectó y vamos a buscar su continuidad. Vamos a manejar un tope responsablemente de lo que significa el salario del técnico, pero don Jorge Luis ha obtenido cosas importantes y tendrá ofertas importantes", reconoció Villalobos.

Al mando de Pinto la selección de Costa Rica firmó el mejor papel de su historia en Mundiales al alcanzar los cuartos de final, en los que cayó en la tanda de penaltis frente a Holanda, tras empatar sin goles en los 120 minutos.

Costa Rica no perdió un solo partido y terminó como líder en el ‘Grupo de la Muerte’, que integró junto a Inglaterra (0-0), Uruguay e Italia, a los que venció 3-1 y 1-0, respectivamente.

El entrenador colombiano, cuyo contrato terminó tras el Mundial, afirmó este jueves a la emisora Radio Columbia que "Costa Rica tiene la primera opción" a la hora de negociar y negó que tenga ofertas de otras federaciones.

Los medios costarricenses informaron en los últimos días que hay federaciones suramericanas interesadas en los servicios del entrenador. Pinto, un apasionado estudioso del fútbol, viajó a Brasil para presenciar la final del Mundial entre Argentina y Alemania, que se disputará el próximo domingo. Posteriormente, viajará a Alemania para asistir a un curso de entrenadores.

Su futuro como entrenador posiblemente se defina a inicios de agosto, un mes antes de que Costa Rica compita en la Copa Centroamericana, clasificatoria a la Copa Oro de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf).

En caso de no alcanzar un acuerdo con Pinto, la Fedefútbol optaría por dejar en el banquillo de manera temporal para la Copa Centroamericana al exjugador Paulo Wanchope, quien ha sido el asistente del colombiano durante los últimos años.

EFE