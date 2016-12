El lateral de Alemania Benedikt Höewedes, un especialista en marcar a la estrella adversaria, será probablemente el encargado de vigilar a Lionel Messi en la final del domingo en Maracaná, aunque el zaguero subraya que ‘será una cuestión que afecte a todo el equipo’.

Messi se encontrará con el lateral de Schalke cada vez que transite por su derecha. “Voy a poner todo de mi parte, pero va a ser un esfuerzo colectivo. Esa es la forma como un futbolista de esa calidad puede ser frenado”, indicó el lateral izquierdo.

Höewedes ya tuvo que vigilar a Cristiano Ronaldo, en el choque de la fase de grupos entre Alemania y Portugal, en el que el cuadro germano goleó. “Hemos logrado alcanzar la final, por lo que ya algo hemos debido hacer bien”, indicó Höwedes, uno de los fijos del técnico Joachim Löw.

No es la banda izquierda el sitio natural del defensa de Schalke, aunque ha cumplido a la perfección con las necesidades del combinado alemán. De hecho, junto con el capitán Philip Lahm y el meta Manuel Neuer, es el jugador más utilizado por el seleccionador. “Aunque no es el puesto por el que entreno, creo que contribuyo al equipo –dijo Höewedes–. Es increíble lo que está pasando. Todavía no lo he asimilado. Es una cosa muy grande para mí. Estar en la final será el punto culminante. Pero queremos el título”.

