El argentino Lionel Messi se ha mostrado "saturado" y ha tenido un desempeño "irregular" en el Mundial a pesar de algunos momentos mágicos, dijo el sábado el ex delantero de la selección inglesa de fútbol Gary Lineker.

Messi, cuatro veces ganador del Balón de Oro y capitán de la selección argentina, anotó cuatro goles en la fase de grupos pero no ha podido destacarse en las rondas siguientes contra Suiza, Bélgica y Holanda, rivales que utilizaron marcas escalonadas para frenarlo. "Hay algo que no está bien con Lionel Messi en este Mundial", escribió Lineker, comentarista de la cadena británica BBC, en un análisis previo a la final del domingo entre Argentina y Alemania. "Soy el mayor seguidor del capitán argentino, es el jugador más talentoso desde Diego Maradona, pero aquí en Brasil he quedado decepcionado con lo que vi", agregó.

Lea acá: Sabella:'Hay que hacer el partido perfecto y manejar la concentración'

Lineker, que integró el equipo inglés que perdió el famoso partido contra Argentina 2-1 en México 1986 gracias a la "Mano de Dios" y el mejor gol en la historia de los Mundiales cortesía de Maradona, dijo que a Messi le faltaba movilidad y que eso lo hacía fácil de marcar. "Siempre convierte muchos goles llegando al área de sorpresa", dijo el inglés, que indicó que "la única vez que tocó la pelota en el área (contra Holanda) fue cuando anotó su penal en la definición".

Sin embargo, la obsesión de los rivales por detener a Messi ha dado espacios a otros compañeros y ha sido un factor clave que permitió a Argentina llegar a la final del Mundial para buscar su primera Copa desde 1986.

Lea también: Mitos y ritos de las finales de los mundiales

De todos modos, Lineker opinó que Messi podría estar demasiado cansado para jugar a su mejor nivel el domingo en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. "Tuvo algunos momentos mágicos en este Mundial y salvó a Argentina en algunas ocasiones en la fase de grupos, pero su desempeño general hasta ahora ha sido irregular", señaló el ex goleador inglés.

"Cuando lo vi jugando en el Barcelona esta temporada tuve la sensación de que se estaba guardando para el Mundial, pero claramente no ha estado en condiciones físicas brillantes en Brasil. El es un jugador especial, sigue anotando goles, pero no estoy convencido de que vaya a jugar de la forma que conocemos porque parece saturado", añadió.

Reuters