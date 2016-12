El mediocampista ‘Maxi’ Rodríguez enfatizó que acceder a la final del Mundial le permite cumplir el sueño de todos los argentinos, y que el encuentro contra Alemania es a cara o sello.

"Este domingo es a cara o sello. Lo más importante que consiguió este grupo es pasar la barrera de cuartos y nosotros los más viejos veníamos con mucha bronca. Nos debíamos una alegría así y creo que le dimos una alegría a la gente", afirmó.

El centrocampista aseguró que afrontan el partido que todos querían disputar, pero que para coronarse campeones del mundo, necesitan el esfuerzo de todo el equipo.

"Para conseguir grandes cosas hay que jugar al fútbol, correr y meter. Si los cuatro de adelante lo hacen, lo tenemos que hacer todos. Es el partido que todos soñamos, y desde que salimos de Buenos Aires queríamos jugar. Lo más importante es salir campeón, estamos a un paso, pero enfrente tendremos un rival muy duro y agresivo".

Al ser consultado sobre las expresiones de Neymar que prefería que el conjunto albiceleste sea campeón, el actual jugador de Newell's Old Boys enfatizó: "Me es indiferente. A mí, lo único que me interesa es salir campeón del mundo. Lo que opinen los de afuera no me importa, porque no sabes si lo dicen para bien o para mal".

Cuando se le preguntó por el triunfo contra Holanda, el exjugador de Atlético de Madrid expresó: "Fue un encuentro muy táctico y lo jugamos con inteligencia, porque en los mundiales los partidos se ganan con detalles".

‘Maxi’ recordó cómo vivió la última final disputada por Argentina frente Alemania, en Italia-1990: "Nos fuimos enterando por fotos y comentarios de la familia y me hizo recordar cuando uno de chiquito veía los mundiales en la casa. Esto es el sueño de todos los argentinos y es un privilegio jugar la final de un mundial", dijo emocionado.

Ante el favoritismo de los alemanes, tras su goleada contra los anfitriones en semifinales, ‘Maxi’ Rodríguez aclaró: "Los dos tenemos la responsabilidad de salir campeones y tenemos que aprovechar esta oportunidad. El triunfo contra Brasil fue un resultado muy abultado para un mundial con dos selecciones que son potencias. Al contragolpe son muy peligrosos, al igual que nosotros".

Con respecto al factor decisivo del técnico, ‘Maxi’ sostuvo: "Sabella logró un grupo bárbaro con jugadores que son 'cracks'. Tenemos el ‘as’ de espadas que es ‘Leo’ y luego al ‘Kun’, quien es uno de los mejores jugadores del mundo".

"Si salimos campeones nos vamos contentos, y si no lo hacemos debemos estar satisfechos y nos podremos ver a las caras tranquilos porque dejamos todo", finalizó el mediocampista.

