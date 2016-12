Lionel Messi expresó este domingo que no le interesa haber sido elegido el mejor jugador del Mundial tras la decepción de haber perdido la final contra Alemania.

"En estos momentos no me interesa el premio. No me importa nada. Queríamos llevarnos la Copa y disfrutar en Argentina con toda la gente", dijo el capitán 'albiceleste' en la zona mixta tras el partido.

"Merecíamos un poco más después del partido que hicimos. Es muy doloroso perder de la manera que lo hicimos, porque estábamos cerca de los penaltis. Creo que en este Mundial merecíamos otro final porque tuvimos las ocasiones", añadió el jugador del Barcelona.

A la hora de ponderar la actuación del conjunto argentino enfatizó: "Llegamos a la final, hace tiempo que Argentina no pasaba de los cuartos de final. Nos llevamos la decepción de no poder ganar el partido. Esto genera mucha bronca".

En su análisis del partido, 'Leo' sostuvo: "Si bien ellos tuvieron el control de la pelota, las más claras las tuvimos nosotros. Creo que arriba no tuvimos la suerte de poder definir las opciones que creamos, que fueron claras". "Tuvimos tres claras, la mía, la del Pipa y la de Rodrigo, pero no se pudo meterla. Ahora hay que seguir para adelante", finalizó.

EFE