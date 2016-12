El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, reconoció este martes el desempeño de la selección de fútbol de su país en el Mundial de Brasil 2014 y saludó la continuidad de Miguel Herrera como técnico para el Mundial de Rusia 2018.

"Confío en que esta continuidad se traduzca en buenos resultados en los próximos torneos. Desde hoy vamos a empezar a escribir la historia de éxito de nuestra selección para Rusia 2018", expresó el mandatario al recibir a un contingente de la selección.

Frente a jugadores, cuerpo técnico, directivos de la federación de fútbol y funcionarios de su gobierno, Peña Nieto dijo sentirse orgulloso del papel que México tuvo en el Mundial de Brasil, donde terminó en el décimo lugar.

"Estoy muy orgulloso de nuestra selección, nos representaron dignamente, salieron a ganar y a poner muy en alto el nombre de México, motivados por el director técnico y el liderazgo de su capitán", apuntó el mandatario.

A la reunión asistieron los jugadores Miguel Layun, Oribe Peralta, José Juan Vázquez, Guillermo Ochoa, Carlos Peña, Raúl Jiménez, Alan Pulido, Marco Fabián, Rafael Márquez, Paul Aguilar y Francisco Rodríguez.

El Presidente recordó los goles, las atajadas de 'Memo' Ochoa, la seguridad defensiva, la creatividad de la media y "los inolvidables festejos" de Herrera como una demostración de "la entrega y la pasión que nos distingue a los mexicanos".

Peña dijo que gracias a su desempeño, el mundo pudo conocer "la transformación positiva" que vive México en distintos ámbitos, y es un ejemplo de lo lejos que el país puede llegar cuando "jugamos como equipo".

En su oportunidad, el capitán Rafael Márquez dijo que México fue a Brasil 2014 sin muchas expectativas por la mala eliminatoria y el poco tiempo de preparación, pero siempre acompañados por una afición que todo el tiempo les hizo sentirse en casa.

El jugador del León dijo que no obstante que no se alcanzaron los objetivos planteados, de llegar a cuartos de final, México no le falló a su afición y en todo momento "nos entregamos y peleamos de principio a fin en busca de la victoria".

Mientras que el técnico Herrera expresó su satisfacción por dirigir a su país en una Copa del Mundo, "la meta de todo técnico" y el orgullo por tener un equipo que se entregó al máximo durante todo el mundial, donde se enfrentó a Camerún, Brasil, Croacia y Holanda. "No pudimos cumplir con el objetivo trazado pero me siento tranquilo por lo demostrado por este gran grupo de jugadores", expresó el técnico al señalar que México fue una selección que dejó huella en Brasil 2014 por su alegría y su entrega.

EFE