Tres veces se cruzó Alemania en el camino de Lionel Messi, a quien el desconsuelo embriagó este domingo a pesar de ser elegido por la Fifa como el mejor futbolista de un torneo en el que se citaban su propia ambición, las ilusiones de la hinchada argentina y el recuerdo del triunfo de Maradona en México'86. (Lea aquí: Messi ganó el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial de Brasil).

"No me interesa el premio. No me importa nada", señaló el delantero del Barcelona después de recibir el Balón de Oro que le distinguía como el mejor jugador del campeonato. "Queríamos llevar la Copa y disfrutar en Argentina con toda la gente", abundó.

Despojado por el germano Mario Götze del sueño de conquistar el único título que resiste a su ostentoso palmarés, la figura de Messi se consagró definitivamente en Argentina, un país que se aferró a su capitán para recuperar la gloria mundialista cuando se cumplían 24 años de su última final. Un éxito menor para un futbolista "decepcionado" por no poder ganar el definitivo partido en Maracaná.

La tristeza que había acompañado al delantero con su selección, con excepción del éxito en los Juegos Olímpicos de Pekín (2008) y el Mundial Sub-20 (2005), reapareció sobre el césped del estadio brasileño cuando su mente recuperaba las tres ocasiones desaprovechadas Gonzalo Higuaín, Rodrigo Palacio y él mismo.

A sus 27 años, al goleador del Barcelona se le sigue resistiendo el Mundial, aunque ahora Argentina se confiesa "orgullosa" de un futbolista que sumó cuatro trofeos a 'Mejor Jugador del Encuentro', cuatro goles y dos asistencias antes de conquistar el Balón de Oro.

"Lloren tranquilos" es la última demanda de la hinchada albicel​este a un jugador que "estaba golpeado" tras caer por 1-0 en la final. "Las lágrimas no sólo tienen que ser de tristeza, sino de orgullo", apuntó el diario 'Olé' en su edición digital.

Voraz es, sin embargo, la crítica de la prensa española, para quien Messi está "a años luz de Diego Maradona", a pesar de acariciar el éxito mundialista durante 112 minutos. "Messi ganó un triste y cuestionado premio a mejor jugador porque no pudo dar el Mundial a su país", denunció 'La Razón'. También 'ABC' se hizo eco del intento fallido del rosarino, "discutido Balón de Oro", de "emular al héroe argentino".

"Pobrecito, yo a Leo le regalaría el cielo. Pero cuando no es justo y quieren los 'marketineros' hacerle ganar algo que no ganó, es injusto", dijo Maradona en su intervención en el programa De Zurda, sumándose a las críticas a la Fifa por la concesión del galardón al delantero del Barcelona.

"La interminable mano de Grondona (presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y vicepresidente de la Fifa)", subyace, según el diario español 'Marca', tras el nombramiento de Lionel Messi como mejor jugador. "Un escándalo", remarca el diario 'AS' en portada, aunque señala en páginas interiores que "el partido de este domingo reivindica la figura de Messi", quien asumió el "riesgo de equivocarse interviniendo una y otra vez". "Cuando se activaba, 'La Pulga' recordaba la electricidad de sus mejores temporadas", coincidió 'El País' en su edición digital.

Pese a su actuación, la noche fue "triste" para el rosarino, cuyo dolor no pudo ser mitigado con la designación a "mejor jugador del Mundial". Un nombramiento que encendió al exfutbolista del Real Madrid José Miguel González 'Míchel'. "A Messi le ha dado vergüenza recoger el trofeo al mejor jugador", indicó el entrenador del Olympiacos en declaraciones a 'Cadena SER'.

De "lamentable" calificó José María Gutiérrez 'Guti', a través de una red social, la decisión de la Fifa, un organismo que, según el exmediapunta de Real Madrid, faltó al respeto "a jugadores que han hecho un gran Mundial". "Si no se lo merece Messi, igual de injusto hubiera sido que se lo hubieran dado a cualquier otro", intervino el extécnico del Real Madrid Miguel Ángel Portugal. "No me ha emocionado ninguno", añadió.

Ajenos a esta polémica, los diarios catalanes lamentan que "al impresionante pastel de Messi" le siga faltando "la guinda". Una coronación de la que 'Sport' y 'Mundo Deportivo' confían informar dentro de cuatro años: "En Rusia-2018 el fútbol le debe ese Mundial que merece".

EFE