El héroe uruguayo del 'Maracanazo' Alcides Ghiggia dio sus impresiones respecto a la goleada de Alemania sobre Brasil (1-7) en las semifinales de la Copa del Mundo y no está de acuerdo con lo que muchos ya comparan con la hazaña lograda por su Uruguay en 1950. La leyenda charrúa, autor del gol de la victoria uruguaya en el mundial de Brasil, hace 64 años, comentó que, "el Maracanazo es distinto porque fue una final".

Pero si considera que fue un "un día muy triste" para todo el pueblo brasileño, la derrota del martes, aunque no se compara a su experiencia personal, porque se trataba de una instancia mayor.

Además el mítico ex futbolista de la "celeste" de 87 años, aseveró a los micrófonos de la COPE, que él "había dicho que Alemania era la mejor selección que había" y además que "Brasil no venía jugando bien, no tenía un equipo muy competitivo".

Ghiggia también comentó en su intervención que no "esperaba que Alemania pudiera ganar por tanto", y considera ese partido como el "más sorprendente" de la historia.

También describió lo que se vivió en Uruguay tras la caída catastrófica de Brasil en Belo Horizonte y afirmó que la noticia se recibió sin "mucha alegría", pese a la gran rivalidad entre ambas selecciones por el dominio del fútbol sudamericano, junto con Argentina.

EFE