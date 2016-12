Nació en Barreiro, una localidad industrial a las afueras de Lisboa, pero se crió en Rotterdam, otra ciudad industrial, aunque de Holanda. Bruno Martins Indi es un toque más de exotismo en la tradicionalmente cosmopolita 'Oranje'.

Rolando Maximiliano Martins Indi, de 22 años, vivió los primeros meses de su vida en Barreiro, en el cinturón industrial de la grande Lisboa enclavada en la desembocadura del río Tajo. Pero sus padres, originarios de Guinea-Bissau, antigua colonia ‘lusa’ en África occidental, emigraron a Holanda cuando él apenas contaba con tres meses de edad. El progenitor de Martins Indi había encontrado trabajo como mecánico en una empresa de camiones en Rotterdam, uno de los puertos más importantes de Europa.

El central zurdo, titular habitual para Louis Van Gaal, aún conserva el pasaporte portugués, así como la lengua de Camões. En una entrevista a la web ‘lusa’ 'Maisfutebol', confesó una interesante anécdota con el conocido árbitro portugués Pedro Proença: "Él no sabía quién era y se sorprendió mucho cuando comencé a hablar en portugués con él (Proença). Me preguntó de dónde era y le conté que había nacido en Barreiro", recordó, cuando coincidió con el colegiado en un Holanda vs. Hungría.

El central ingresa así a la nómina histórica de internacionales holandeses con raíces fuera del pequeño país europeo. Los legendarios Frank Rijkaard, Ruud Gullit o Aaron Winter vienen de la caribeña Surinam, excolonia holandesa, o Giovanni Van Bronckhorst, cuya madre es de Indonesia, otra antigua colonia.

Anécdotas aparte, Martins Indi es uno de los valores al alza de la selección de Van Gaal. Fue titular en cuatro de los cinco partidos del campeonato de Brasil. Se perdió el de Chile, en la primera fase, por una conmoción cerebral en el segundo encuentro de la fase de grupos, contra Australia.

Con 1,86 metros de altura y un razonable trato del balón, empezó en el Spartaan 20 hasta que a los 13 años le descubrió Feyenoord. Desde el 2010 juega en el primer equipo, aunque la prensa especula que tiene los días contados. Porto está listo para desembolsar 8,5 millones de euros y contratarle como reemplazo del francés Eliaquim Mangala, a quien sitúan fuera del coloso portugués.

Este miércoles, en el Arena Corinthians, de São Paulo, le tocará bailar con el estratosférico ‘Leo’ Messi y los temibles 'Kun' Agüero y Gonzalo Higuaín, aunque Martins Indi tiene cualidades para frenarlos: en Brasil, ha robado 23 balones y se ha complementado bien con los otros centrales, Ron Vlaar y Stefan de Vrij, quienes han recuperado el balón en 27 y 34 ocasiones, respectivamente.

