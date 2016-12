La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dijo que su país debería dejar de "exportar" futbolistas, en una entrevista divulgada este jueves por la cadena CNN, dos días después de la histórica derrota de la selección en las semifinales del Mundial 1-7 contra Alemania.

Para la presidenta, esa sería una forma de "renovar" al fútbol brasileño. "Yo quería decir que Brasil no puede seguir exportando jugadores. Exportar un jugador significa no tener la mayor atracción para que los estados sigan llenos", afirmó la mandataria en la entrevista. "Renovar al fútbol brasileño es darse cuenta que un país, con esa pasión por el fútbol, tiene todo el derecho de tener sus jugadores aquí y no exportarlos", agregó.

Las declaraciones de la presidenta se dan en momentos en que varias autoridades analizan la situación deportiva del país tras la derrota ante los germanos. Más temprano, el ministro de Deportes Aldo Rebelo defendió la idea de que el Estado se involucre nuevamente en el fútbol, suministrando recursos y estructuras de forma más activa.

El funcionario afirmó que el deporte está aún en manos de dirigentes y empresarios y que eso debe ser modificado. Al ser consultada sobre qué le dirá a la canciller alemana, Angela Merkel, sobre la victoria germana sobre Brasil, la presidenta comentó que la felicitará.

'Superar una derrota es una característica del fútbol'

"Cuando uno pierde, hay que felicitar al adversario. No es una guerra, es un juego", señaló Rousseff. "Así que voy a felicitar a Angela Merkel y decirle que su equipo jugó muy bien", agregó.

La presidenta dijo que la derrota del pasado martes, que dejó a Brasil sin llegar a la final, no anula las victorias anteriores de la selección ni la buena ejecución del Mundial.

"De hecho, es muy triste llegar a este momento y sufrir una derrota, muy triste. Ahora, eso no elimina lo mostrado anteriormente por la selección, ni todo lo que se hizo y se está haciendo", afirmó. "Después de todo, es una característica del fútbol: está hecho de victorias y derrotas. Ser capaz de superar una derrota, creo que es una característica de una gran selección y de un gran país", agregó.

Brasil enfrentará el próximo sábado en Brasilia a Holanda, que cayó por penaltis contra Argentina, por el tercer puesto del Mundial.

Reuters