El campeón del mundo con Alemania como jugador (1974) y como seleccionador (1990), calificó la final entre Alemania y Argentina como "una de las mejores posibles" y del paralelo Maradona-Messi afirmó que el ‘Pelusa', en aquellos tiempos, "era más excepcional" que el actual astro del Barcelona.

El presidente de honor del Bayern Múnich valora la determinación de Maradona y Messi en una entrevista que publica este viernes la Federación Alemana de Fútbol (DFB). "La comparación es muy apropiada. Pero Maradona era entonces un jugador más excepcional de lo que hoy es Messi", apuntó.

El ‘Kaiser' destacó la fortaleza defensiva argentina y la determinación de Messi. "Argentina tiene una fuerte defensa. Y en ataque cuenta con la peligrosidad de Higuaín y Messi, el jugador más dotado del siglo, capaz de resolver un partido. Ellos no van a tener una defensa tan desastrosa como los brasileños", advirtió.

Considera que Alemania afronta el choque en mejores condiciones tanto físicas como anímicas: "Todas las ventajas están del lado alemán. Un día más de preparación y descanso. Argentina con prórroga y penaltis. Además, el juego alemán de la primera parte es difícil de mejorar. Fue casi la perfección".

Dijo que la final del próximo domingo en el estadio de Maracaná es una de las mejores posibles y aunque admitió que "la perfección" se habría dado con un choque Brasil-Alemania, recordó que ya se dio por adelantado en las semifinales.

"Alemania contra Argentina es también un clásico, con un elenco de jugadores fantástico. Un alto perfil de juego, con una rivalidad fuerte pero una rivalidad sana. He sido testigo de cómo entrenador, incluso, en las finales de la Copa Mundial en 1986 y 1990", recordó.

Admitió que su país es favorito. "Además, el ambiente en la grada lo tendrá a su favor. No me puedo imaginar que los espectadores brasileños apoyen a los argentinos el domingo. Este es un partido en casa, en el Maracaná unidos a nuestros seguidores".

Beckenbauer destacó el gran nivel del Mundial Brasil 2014. "Con el desarrollo y el atractivo de este torneo hay que estar muy satisfechos", apostilló. A su juicio, la filosofía de Argentina apenas ha cambiado desde que jugó las finales de 1986 y 1990.

"Es similar en la filosofía de juego y en la configuración básica de su defensa. Compacta y potente físicamente. Nada ha cambiado. Goycoechea resultó determinante en los penaltis como Romero en esta ocasión. Burruchaga y Valdano eran atacantes igual de peligrosos como Higuaín ahora. E igualmente había una superestrella absoluta en su ataque", recordó Franz Beckembauer.

Para frenar a Messi, cree que debe tejerse "una red para rodearlo", quizá con Khedira, Schweinsteiger y Kroos. "Eso debería ser suficiente", analizó.

No espera tantas facilidades como las que los de Joachim Löw tuvieron frente a Brasil. "Los argentinos son mejores y más combativa que Brasil en la defensiva. Pero los alemanes son muy rápidos, muy ágiles, con un juego fluido. Nuestro equipo está lleno de confianza sin ser arrogante. Eso es también un arte".

Beckenbauer destacó el trabajo de Benedikt Howedes como lateral y dijo que es el que más le ha impresionado. "Nunca había jugado de lateral izquierdo y ha hecho un gran Mundial", Y elogió al atacante Miroslav Klose. "Es ahora el poseedor del récord como goleador de la Copa Mundial. Él es un deportista increíble".

Subrayó la importancia del técnico Low. "Creo que ha hecho todo bien", dijo y explicó: "Poner a Philipp Lahm en el centro del campo era correcto porque Khedira no estaba en condiciones en un primer momento. Khedira, después, aumentó su nivel y ahora hay un centro del campo con Schweinsteiger, Khedira y Kroos, que no podría ser mejor. Así, Lahm ha vuelto de nuevo a la derecha".

Abogó por la renovación del actual seleccionador. "Esto se debe a él. Si quiere permanecer en el cargo debe continuar. Este es el mejor trabajo del mundo", enfatizó. Beckembauer se mostró feliz de que el conjunto muniqués sea la base de este éxito en Brasil.

"Hizo bien Löw en apostar en bloque por el Bayern", dijo Beckenbauer, que lamentó no poder estar en Río de Janeiro el domingo, debido a una sanción de la Fifa. "Maracaná es muy especial. En 1968 jugué allí por primera vez con una selección mundial. Y un par de semanas más tarde, con el equipo nacional en un amistoso contra Brasil. Dos experiencias fantásticas. Pero debido a la injusta decisión reciente sobre mí estoy molesto. Y he decidido no viajar allí", concluyó.

EFE