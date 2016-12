El seleccionador de Alemania Joachim Löw, rechazó calificar como "un fracaso" una posible derrota frente a Argentina en la final de Brasil-2014 porque el futuro del fútbol germano "está asegurado y no hay ningún problema".

"Para mí no es el mayor desafío que he tenido en mi vida. Tuve otros dos y cada uno es muy especial. Hay que ganar muchos partidos para seguir adelante y llegar hasta aquí. Hemos madurado y hemos demostrado lo bien que podemos jugar. En los últimos años hemos progresado y si nos ganan, nada se desmoronará. El fútbol alemán tiene un futuro y yo no tengo ningún problema" resumió el preparador germano.

Alemania y Argentina se reencuentran cuatro años después de Sudáfrica-2010. El conjunto de Löw goleó al sudamericano en los cuartos de final. Puede haber cuentas pendientes de aquello y también saldos que cobrar a nivel de clubes.

"No tengo ningún temor porque sé que van a ser dos equipos que tuvieron duelos en el pasado. Argentina ha mostrado rendimientos maravillosos, organizados y compactos. Ahora son mas organizados que en el 2010", destacó Joachim Low.

El seleccionador alemán puntualizó que Argentina no es solo 'Leo' Messi, aunque asumió la condición determinante del jugador del Barcelona. "Este equipo no es solo Messi. Hay jugadores como Di María, Higuaín, Agüero... No depende solo de Messi.

Es verdad que Messi puede decidir un partido, pero este equipo está mucho más organizado y eso es lo que ha demostrado en el Mundial", insistió Low. "Habrá mucha lucha. El que piense que Argentina es solo Messi es que no ha visto Argentina", subrayó.

Low está preparado para cualquier situación que plantee el equipo sudamericano en la final. "Argentina va a querer el balón y luego atacar. Tenemos la confianza necesaria y sabemos la fortaleza de Argentina. Tenemos respeto pero si podemos mantener nuestro nivel podremos lograrlo", confió.

Fortalezas de Argentina y Alemania

El seleccionador de Alemania destacó la progresión de su rival durante el torneo. La fortaleza defensiva que ha adquirido. "Hemos visto que Argentina ha cambiado un par de cosas durante el Mundial. Nosotros también, Argentina puede jugar ambos estilos. Con mucha presión y luego atacar. Otra es retroceder y aguantar. Tienen una gran defensa y de medio campo para adelante tiene hombres capaces de hacer una transición muy rápida. Han demostrado que pueden ser estables con 8 o 9 jugadores atrás y luego contraatacar. Pero también salir desde el principio hacia el ataque", indicó.

Alemania puede convertirse en el primer equipo de Europa en ganar un Mundial en Sudamérica. "Esto es secundario pero llamativo. Lo único que importa es ganar. En el pasado no lo tuvimos porque los latinoamericanos han podido dominar todo el tiempo. Esto sería una alegría adicional si somos el primer equipo europeo en ganar en Sudamérica."

El conjunto germano ha cambiado su estilo. Maneja más el balón y ha prescindido algo de esa fortaleza física del que hicieron gala generaciones pasadas. Löw reconoció que Alemania ha adquirido conceptos del fútbol sudamericano, del holandés o del español.

"Sí, hay cierta influencia holandesa porque hemos viajado y hemos visto fútbol internacional. Cosas de Sudamérica, cosas que puedan tener influencia y de Europa también, de España o de Holanda. Holanda tiene jugadores maravillosos, tiene un uso extraordinario del espacio. Lo hemos observado y su entrenamiento es excelente, puede que tengan además los mejores jugadores a nivel individual de Europa", reconoció el preparador alemán.

"Espero que no lleguemos a los penaltis"

"Este es un equipo con futuro. Los que están tienen futuro aún y otros jóvenes vienen detrás. Además hay alguno con futuro que no han podido estar y que tendrán su sitio, como Gundogan o Reus", recordó.

Löw confía en no llegar a los penaltis. Pero restó importancia a los papeles que, en estos momentos, aparecen en manos de algunos jugadores determinados. "Espero que no lleguemos a los penaltis y decidir antes porque una tanda de penaltis depende de muchas cosas.

El jugador que va a disparar tiene una presión adicional, igualmente los arqueros. Todos se preparan para una posible tanda. No solo con Lehman en 2006 sino siempre. No se puede decir que uno siempre va a disparar al mismo lado. Los hemos analizado, pero luego no se sabe", concluyó. EFE