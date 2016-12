El capitán de Alemania, Philip Lahm, consideró que ha llegado el momento de que la actual generación del fútbol germano, que disputará la final de Brasil 2014 frente a Argentina el próximo domingo, logre el título de un Mundial.

"El equipo ya está maduro. Solo tenemos que estar concentrados en nuestro objetivo, que no es otro que llevar la Copa a Alemania, algo que se espera hace mucho", destacó el defensa del Bayern Múnich.

Para Lahm, la generación actual alemana "con sus cualidades, sabe a lo que se enfrenta. Ha ocurrido en los últimos años. Ha disputado una final del Campeonato de Europa y semifinal del Mundial en Sudáfrica", resaltó.

El capitán de Alemania destacó que su selección "ha demostrado que se prepara bien antes de los grandes torneos. Esto también ha ocurrido aquí, en Brasil".Solo un partido separa a Alemania del título del mundo. "Es solo un paso en nuestro sueño. Nada más. Solo tenemos que mantener la concentración hasta el domingo. Ese es nuestro objetivo. Hay que llevar la Copa a Alemania. Lograr lo que tantos han esperado", recordó.

El lateral del Bayern se mostró prudente, pero optimista ante el duelo contra Argentina. "Estamos en el camino. Hemos hecho las cosas bien y hay cierta ansia por lograr el objetivo porque es nuestro deber", agregó.

Philip Lham reconoció que la experiencia puede ser determinante en esta situación. Y en eso, los alemanes, especialmente los del Bayern Múnich, tienen tablas de sobra.

"Hay mucha experiencia acumulada en mis compañeros. Finales de la Liga de Campeones, copas nacionales, partidos en grandes torneos. Por supuesto que eso es una ventaja", destacó el capitán de Alemania, quien no quiere oír hablar de celebraciones todavía. "No he pensado en eso. No es el momento", concluyó.

EFE