Este domingo culmina el Mundial de Brasil-2014 con una final que protagonizan Argentina y Alemania en el mítico estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Por ello, este es un recopilatorio de algunas de las mejores frases pronunciadas durante la celebración del la Copa del Mundo.

"Brasil decime que se siete"

Diego Maradona se burla de la derrota de Brasil con una canción popularizada por los hinchas argentinos en Brasil, pero cambiando el "se siente" por el siete.

"Es el peor día de mi vida".

El seleccionador brasileño Luiz Felipe Scolari tras la humillante goleada 7-1 que Alemania propinó a su equipo en semifinales.

"Fifa, viejos hijos de puta"

"La Fifa son una manga [cantidad] de viejos hijos de puta". El presidente uruguayo, José Mujica, tras la sanción infligida a Luis Suárez, excluido del mundial por morder a un rival.

"El mundo se dio cuenta de que Costa Rica existe"

"El mundo se dio cuenta de que Costa Rica existe", expresó el defensa Michael Umaña después de que Holanda pusiera fin en los penales a la histórica trayectoria de los 'ticos' en el Mundial de Brasil-2014.

"Los muertos fueron otros"

El seleccionador de Rusia, Fabio Capello, justificando la elección de Berezutski como capitán en el partido contra Corea del Sur. "Estamos en el 'grupo de la muerte', pero los muertos fueron otros".

"No estamos para dar espectáculo sino para salir vencedores"

"No estamos aquí para dar espectáculo. Estamos aquí para correr hasta el final y salir vencedores", aseguró el astro brasileño Neymar contestando a las críticas por el mal juego de la 'Seleçao'.

Maradona: "Pobre estúpido"

Diego Maradona responde al presidente de la Asociación del Fútbol Argetino, Julio Grondona, quien le había llamado "mufa" (gafe), porque Messi marcó el gol de la victoria frente a Irán en el descuento, cuando 'el Pibe de Oro' ya había abandonado la cancha.

"Es un jugador poco ortodoxo"

Yo mismo, como entrenador, muchas veces no tengo muy claros sus desplazamientos. Sólo tiene una idea en la cabeza que es marcar". El seleccionador alemán Joachim Löw sobre el particular estilo de Thomas Müller. "Esta clasificación, nadie la entiende, nosotros los primeros. Pero la aceptamos gustosos y estamos orgullosos".

'Igor es líder natural en el campo"

El legendario Pelé después de haberse perdido la primera parte del Brasil-México (0-0) por quedarse atrapado en un embotellamiento en Sao Paulo. "Igor (Denisov) es el líder natural en el campo, pero él (Vasili Berezutski) habla inglés".

"El enano frotó la lámpara y vencimos"

El capitán de Costa Rica, Bryan Ruiz, autor del gol de la victoria sobre Italia (1-0), que dio a los 'ticos' el pase a octavos de final. "Por suerte, el enano frotó la lámpara y vencimos".

"Inglaterra no estaba acostumbrada a jugar en este campo de calidad"

El arquero de la 'albiceleste' Sergio Romero tras el gol de Lionel Messi que dio el triunfo a Argentina frente a Irán. "Inglaterra no estaba acostumbrada a jugar en un campo de calidad como el de aquí".

"¿El Maracaná? íBah! Se parece al Luzhniki"

El expresidente brasileño Lula da Silva bromea sobre la temprana eliminación inglesa. "¿El Maracaná? íBah! Se parece al Luzhniki [el Estadio Olímpico de Moscú]. No es muy impresionante".

"Pienso en todos los jugadores y ellos solo piensan en ellos".

El defensa ruso Vasili Berezutski al ser preguntado por su impresión de la mítica arena de Río. "Pienso en todos los jugadores y ellos solo piensan en ellos".

"Lo veo medio flojo"

"Lo veo medio flojo. No corre como años atrás. En España es eléctrico, se marea a los veintidós jugadores. Ahora no corre, no me convence". Así se expresó el abuelo materno de Lionel Messi analizando el Mundial de su nieto al final de la primera fase.

Del mordisco de Suárez: "son cosas que pasan en la cancha"

"Son situaciones que pasan en la cancha, estábamos los dos justo ahí adentro del área, él me pechó con el hombro, así me quedó a mí el ojo también". El delantero uruguayo Luis Suárez sobre la acción en la que aparentemente mordió al defensa italiano Giorgio Chiellini.

"Si pensara que vamos a perder, pesco mis cosas y me voy"

"Si yo pensara que vamos a perder el partido frente a Brasil, voy a mi pieza, pesco mis cosas y me voy". Esto fue lo que dijo la estrella de Chile Alexis Sánchez, interrogado sobre las dificultades de superar al anfitrión en los octavos de final, instancia en la que fueron eliminados.

"Robben, el peor actor que ha visto México"

"Robben es el peor actor que ha visto México. Después de mí y algunos amigos desde luego". El actor Gael García Bernal acerca de la jugada del penal que supuso el 2-1 para Holanda y la eliminación de México del Mundial en octavos de final.

"No habían nacido, ¿qué les voy a explicar?"

"No habían nacido, ¿qué les voy a explicar?", dijo el seleccionador francés Didier Deschamps cuando le preguntaron si iba a hablarles a sus jugadores de la polémica semifinal de España-1982 ante Alemania, enfrentamiento que se repitió en cuartos en Brasil.

"Yo le enseñé a parar penaltis, por eso duele"

"Fui yo quien le enseñó a parar penaltis, por eso duele", dijo el seleccionador holandés Louis Van Gaal acerca del portero Sergio Romero, al que dirigió en el AZ Alkmaar en 2007, cuando el argentino llegó a Europa.

