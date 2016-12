La ceremonia de clausura del Mundial Brasil 2014 antes de la final de este domingo en el Maracaná entre Alemania y Argentina durará 18 minutos con un "tributo al fútbol" por parte de artistas como la colombiana Shakira, el guitarrista mexicano Carlos Santana y el rapero Wyclef.

Los detalles de la clausura fueron divulgados este sábado por la Fifa en una rueda de prensa en el propio estadio Maracaná de Río de Janeiro en el que participaron algunos de los artistas invitados, cuya lista también incluye a los brasileños Ivete Sangalo, Carlinhos Brown y Alexandre Pires.

Los organizadores definieron el espectáculo, que comenzará a las 12:20 m., de Colombia, casi una hora y media antes del partido, como un "tributo al fútbol". Según la Fifa, el objetivo es que la fiesta levante las banderas de libertad, solidaridad, pasión y diversidad. Las 32 selecciones que disputaron la fase final del Mundial estarán representadas en el Maracaná, con destaque para las dos finalistas.

Con Río de Janeiro como escenario, el ritmo dominante será la samba, por lo que se prevé una participación especial de la escuela de samba Académicos do Grande Rio, una de las más tradicionales agrupaciones de entre las que desfilan en el sambódromo durante el carnaval.

Tres de las músicas del espectáculo serán ‘Dare’, en las voces de Shakira y Carlinhos Brown, ‘Dar Um Jeito - We Will Find a Way’, que es la música oficial del Mundial y será entonada por Alexandre Pires, Wyclef y Santana, y un popurrí de músicas brasileras en el que se intercalarán Alexandre Pires e Ivete Sangalo.

"Brasil recibe el mundo y le dice al mundo que todos son bienvenidos. Las personas se irán de aquí tras conocer nuestro pueblo y experimentar nuestra hospitalidad", afirmó Carlinhos Brown al ser interrogado sobre el espíritu del espectáculo del domingo.

Alexandre Pires, uno de los autores de la música oficial del Mundial, aseguró que la canción representa la pasión por el deporte más popular del planeta al referirse al sueño de un joven de conquistar el mundo mediante el fútbol.

Shakira aprovechó la rueda de prensa para conmemorar su tercera participación en una final del Mundial, una hazaña que, dijo, no han alcanzado varios astros del deporte. "No puedo olvidar que en el 2010 encontré el amor de mi vida en un Mundial (el zaguero español Gérard Piqué). Si no hubiera ido a Sudáfrica, mi hijo no habría nacido. Estar aquí tiene un enorme significado para mí porque yo me siento un poco brasileña y mi segunda lengua es el portugués", afirmó.

De los artistas que animarán la fiesta este domingo, el único que se atrevió a pronosticar un resultado para el partido fue Wyclef, que espera una victoria alemana, en tanto que Alexandre Pires cree que el título se decidirá en los penaltis.

Sobre su relación con el fútbol, Wyclf dijo que recordaba el partido amistoso por la paz disputado en el 2004 entre Brasil y Haití en Puerto Príncipe. "Ronaldo y compañía fueron a jugar a mi país y nos ganaron 6-0. Sólo que a cada gol brasileño los haitianos conmemoraban más alto. Creo que los haitianos somos más brasileños que cualquier otra cosa", dijo.

EFE