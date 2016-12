El legendario Diego Maradona se burló de la histórica goleada 1-7 que le propinó Alemania a Brasil en la primera semifinal del Mundial haciendo una adaptación irónica de un cántico que le dedican los argentinos a sus eternos rivales futbolísticos en la región.

"Brasil decime que se siete", cantó el 10 en lugar de "siente", como entonan los futboleros argentinos en guerra de canciones y provocación con sus vecinos brasileños, en el programa "De Zurda", del canal latinoamericano Telesur que emite Venezuela.ento

Maradona dijo que Alemania "parecía dos Brasil juntos e hizo todas las cosas bien" el martes y que "le hizo precio" (perdonó) al equipo local, porque podría haber ampliado aún más el marcador en el Estadio Minerao. "Lamento porque Brasil quería llegar a la final, pero el fútbol te da esos mazazos.

No me gustó el equipo en ningún momento, pero no pensé que Alemania iba a ser tan imponente", agregó, recordando el 4-0 que Alemania le propinó a la albiceleste que él dirigía en cuartos de final de Sudáfrica-2010.

Maradona pronosticó además que este miércoles Argentina "le va a ganar a Holanda como pasó en 1978 y va a estar en la final", en alusión a la final del Mundial Argentina-78, cuando la Albiceleste dirigida por César Menotti conquistó su primera Copa del Mundo.

"Nosotros debemos ganar y jugar la final con los tanques alemanes, porque hay que recordarles a todos que con ellos alguna vez pudimos", agregó el excapitán de la selección que derrotó a los germanos en la final de México-1986 para consagrarse campeona.

AFP