Esta época tan cargada de emociones, sentimientos y creencias es para los más pequeños de la casa. Así es como la actriz Martha Restrepo y su esposo quieren que sus hijos entiendan lo que sucede en diciembre, apenas ingresan a su casa. No obstante, de manera creativa tratan de explicar la importancia religiosa e histórica de este momento del año.



Así es como sucede con el pesebre, hecho por Martha con la ayuda de sus dos hijos, Miranda y Juan Martín, el cual ilustra de manera divertida, tierna y moderna la historia del nacimiento de Jesús. En este caso, san José es un Batman y la virgen María es representada por una muñeca. Los Reyes Magos se transportan en ‘ponys’ mientras el sol y la luna los miran desde arriba sonriendo, es decir, todos los personajes del pesebre son juguetes de sus dos niños. “Lo armé y me encantó. Voy a buscar que todos los años el pesebre sea distinto”, afirma la actriz.



Por supuesto que no pueden faltar las cartas para el Niño Dios. Están puestas en el arbolito y es imposible no percatarse de que fueron hechas por los pequeños con sus propias manos.



Martha, mientras sus niños juegan en el cuarto de juegos con dos amigos más, se siente muy orgullosa de que en su hogar se sepa que la Navidad no son solo los regalos sino también la unión familiar representada por el fervor a Dios. Así es como, todas las noches, los cuatro integrantes de esta familia se reúnen para orar. Esta es quizá su tradición más ferviente.