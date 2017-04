Bailar en medio de la miseria

Vernon Subutex es el Harry Potter para mi generación; es un tipo de cuarenta y tantos años, su magia está en el rock, en la rebeldía, en no querer ser del montón; pero la realidad y la crisis económica le dan un martillazo en la cara. En Vernon Subutex 1 se lee su terrible caída. Tiene una tienda de discos que es arrasada por la era digital y su única fuente de ingresos es su amigo Alex Bleach, un rockstar con brillo perpetuo que se preocupa por pagarle el alquiler y soltarle unos euros cada tanto, hasta que Alex muere. Y comienza el descenso de Subutex al infierno. La primera parte es desgracia pura. Vive en la calle, lo vemos (lo leemos) mugroso, apestoso y perdido. Y creemos que es el fin. Hasta que llega la segunda parte. Y Vernon y su pandilla le dan un giro inesperado a la historia. Todos los que lo abandonaron reaparecen; se ha convertido en un vagabundo cool. Ser pobre, ser sin techo, tiene un encanto desconocido. Ni él lo conoce y no entiende por qué lo buscan y lo invitan a poner discos en el bar que se convierte en la guarida de todos y, sorprendentemente, bailan. Ese es el mayor encanto de la novela. En medio de la miseria, bailan. Y en medio de su orgía post-hippie aparecen historias de abuso y venganza. Vernon Subutex es una trilogía destinada a convertirse en objeto de culto: cada personaje tiene un universo tan sólido que no es descabellado sentirse francés y meterse en la piel de alguno de ellos. Todos tenemos algo de Vernon, algo de la Hiena o de Xavier. Ya espero la tercera parte. Ya tienen que vivir el universo Vernon.





LECTURAS