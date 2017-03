Una novela en la que todo es posible

La manera de narrar de Rodrigo Rey Rosa es una de las más particulares de la literatura latinoamericana: austera al extremo, sin dejar de ser sugerente; concisa y apretada, sin dejar de ser exquisita. Su escritura recoge en un crisol la experiencia de un lector, traductor y viajero que crea una forma de contar en la que los contextos no estrechan ni empobrecen, sino hacen que el espacio literario se convierta en un punto desde el cual todas las miradas parten y convergen. En 'Fábula asiática' se reúnen una novela de aventuras, una de ciencia ficción y un thriller. Destruye los géneros para crear un texto en el que todo es posible, la actualidad política penetra y permea la narración, los personajes se mueven en una atmósfera llena de sobreentendidos y de guiños que hacen que la lectura sea una experiencia de reflexión: los límites de la ficción no están definidos por el número de páginas, sino por la capacidad que tenga el lector de hundirse en ella y de ver cómo todo tiene relación con todo y no podemos permanecer ajenos: “guardianes secretos y privilegiados de algo que es exclusivamente nuestro –es decir: lo humano y que, como el sentido de lo absoluto, a veces se contagia mediante las palabras”. De eso se trata esta novela: compartir lo que nos hace humanos en medio de la tragedia.





LECTURAS