La búsqueda de un padre, de un país

En marzo de 1990, durante el régimen de Muamar Gadafi, Jaballa Matar –una de las figuras más relevantes de la resistencia contra la dictadura libia– fue encarcelado y desaparecido. “Mi padre está muerto y vivo al mismo tiempo. No tengo una gramática para él. Está en el pasado, en el presente y en el futuro”, escribe Hisham Matar, su hijo, que después de dos novelas vuelve a las librerías con 'El regreso'¸ una disección de la historia de su familia y de su país de origen que pretende rescatar del olvido su historia paterna. En 2012 Matar viaja a Libia, luego de treinta y tres años de exilio. Pero el país ya no es el mismo de sus recuerdos: “Si vuelves, te enfrentarás a la ausencia o a la desfiguración de lo que amabas”. Los familiares son intuiciones de rasgos envejecidos que tras la caída del régimen están aturdidos y no saben qué esperar de los rebeldes que los liberaron. La narración de 'El regreso' avanza lenta y precisa, anclándose en puntos del pasado para traducir lo que encuentra en el presente. Además de narrar sus vivencias, Matar teoriza sobre su padre, sobre el exilio y el despotismo; sobre Libia y su historia de colonialismo, opresión y violencia. Y, en especial, sobre los quizás: todo aquello que pudo ser diferente para su papá y para su país.





LECTURAS