Reseña de 'Un beso así' de La Watson.

A Sofía Álvarez Watson, ‘La Watson’, ilustradora colombiana radicada en Argentina, le gusta escuchar historias de amor. A veces, en festivales y eventos de ilustración, hace intercambios: si le cuentas una historia de amor, ella te hace un retrato. Para su segunda novela gráfica decidió cambiar el juego y contar una de las suyas. Así nació Un beso así, un libro construido con trazos sencillos y un diálogo nada complicado pero que hace sentirlo todo: ternura, ansiedad, alegría, nostalgia y el dolor terrible y particular que deja el desamor. Cada sensación la logra con imágenes repasadas y simples como la de conocer a alguien en un concierto, experimentar el primer baile, extrañar al otro al lado de la cama y, claro, de besos así; y con cada una de estas viñetas lo que dice es que no hay amor si uno se está perdiendo en el otro, que no es posible compartir la vida si no hay una propia. Se recomienda que lea este libro, que se está construyendo desde el 2013, sin cinismo; y que escuche las canciones que La Watson pone en algunas viñetas para que entienda que el de Sofía fue un amor que sonó de todas las formas.





LECTURAS