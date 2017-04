Todas las vidas esconden un misterio. En la mayor parte de los casos se trata de una pequeña fechoría: un drama íntimo que no tiene mayores repercusiones. En otros, sin embargo, detrás de este misterio hay una traición inconfesable o un crimen atroz que permanece bajo la sombra. Tres días y una vida, la más reciente novela de Pierre Lemaitre, se sitúa en la última categoría: un hombre, en apariencia inofensivo, que carga con el peso de un secreto inconfesable que haría estremecer a cualquiera.



Una de las mayores complicaciones al narrar una existencia como esta –o cualquiera– es saber seleccionar los momentos que la definen. Elegir, con precisión, esas partículas que condensan la esencia de un personaje. Es lo que hace Lemaitre: disecciona el cuerpo vital de su protagonista hasta dejar la medula a la vista del lector. En ese sentido es un ejercicio narrativo más cercano al perfil periodístico que a la biografía literaria. Su intención es poner el foco sobre escenas particulares que alumbran toda la existencia.



La historia comienza a finales de 1999, antes de Navidad. Antoine es un niño poco afectuoso y resentido que pasa sus días recorriendo las calles solitarias de su pueblo. Es hijo de madre soltera y por esta razón es señalado por los demás niños de Beauval, una población rural de pocos habitantes. En una de sus excursiones solitarias a un bosque cercano, Antoine comete un crimen, totalmente arbitrario e irracional, que cambia el curso de su vida. Y el de todos los habitantes de Beauval: un lugar deprimido en lo más hondo de la rutina.



Sin embargo –y gracias a una serie de giros del destino que Lemaitre maneja a su antojo–, Antoine no es descubierto. A pesar de la investigación exhaustiva nadie lo considera sospechoso. El chico tiene los mismos rasgos de Jean-Baptiste Grenouille, el protagonista de El perfume de Patrick Suskind, es tan pusilánime que pasa desapercibido entre los agentes de policía pese a las pruebas. El narrador es despiadado con Antoine: lo desprecia y lo hace sufrir con placer macabro. Además entra y sale de su mente para explorar sus paranoias, su ansiedad, su culpabilidad asfixiante.



A pesar de no ser descubierto, la culpa persigue al protagonista de esta novela por siempre. En particular durante tres momentos –los tres días del título, desde luego– en los que es castigado. Si bien la justicia humana no hace nada en su contra, el destino –y su propia cobardía– se encarga de condenarlo sin misericordia. La narración tiene un ritmo frenético que hace que el lector experimente la adrenalina de quien se siente constantemente perseguido. Pierre Lemaitre es uno de los grandes autores del género policiaco, y en esta novela utiliza todas las herramientas de ese género. Construye un escenario donde la paranoia está en cada línea. Después de tantas novelas policiacas –plagadas de casos horrorosos–, Lemaitre parece estar describiendo acá la otra cara del crimen: la del peso de la culpabilidad. Y lo que surge de esa exploración es, quizás, aún más aterrador.



Lemaitre participará en dos charlas durante la Feria del Libro. El sábado 29 de abril a a las 3 p.m. en el Pabellón de Francia y el 30 de abril a las 3 p.m., salón B.

​



LECTURAS