Feminismo King Kong

No me cabe duda. Virginie Despentes es la J. K. Rowling de toda una generación, una generación que ahora tiene 40 o 50 años y que ha visto cómo se volvió imposible comprar finca raíz y tener dónde caer muerto; que cree que tendrá una pensión miserable en su vejez (o ninguna) y que en caso de perder el trabajo está condenado a la mugre y a la calle. Vernon –el oscuro personaje que vive en su trilogía Vernon Subutex 1, 2 y 3– es una radiografía de nuestra época. Su antihéroe toca los miedos más profundos en la muerte del “Estado benefactor”. Vernon no tiene una cicatriz en la frente, unas gafas de niño bueno, ni una varita mágica para salir de la crisis económica. Huele mal, mendiga y se droga cada vez que puede. La visión del mundo de Despentes tiene pocas luces, la sombra es su territorio, pero como todos los pesimistas es una optimista sin freno.



Su Teoría King Kong es un panfleto, un libelo, un texto con tanta potencia y tanta lucidez como el Trópico de Cáncer de Henry Miller en versión femenina y feminista. “Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica”. Y capítulo a capítulo no solo expone sus ideas, sino que nos cuenta su vida de la manera más descarnada: la violaron cuando era adolescente, y el relato resulta aterrador: “Como llevamos minifalda, como tenemos el pelo verde y la otra naranja, sin duda “follamos como perras”, así que la violación que se está cometiendo no es tal cosa”. Fue prostituta en su primera juventud: “Creo que conocí como unos cincuenta y tantos clientes distintos en dos años”. Habla del porno desde otro punto de vista y lo reivindica como una opción económica y, palabra espantosa, “empoderamiento”. Su teoría, palabras más, palabras menos, es que en ambas actividades, al ser parte del inframundo, condenan a las mujeres a que esos ingresos no sean legales, sino dinero sucio. “No son los hombres los que deberían sentirse responsables cuando se van de putas, pero no votan las leyes necesarias para que ellas puedan trabajar tranquilamente”. Y en otro punto dice: “El dinero es la independencia. Lo que ataca la moral en la práctica del sexo pagado no es el hecho de que la mujer no encuentre placer, sino que se aleje del hogar y que gane su propia independencia. La puta es la ‘criatura del asfalto’, la que se apropia de la ciudad. Trabaja fuera de lo doméstico y de la maternidad, fuera de la célula familiar”.

Despentes es autora de Vernon Subutex 1, 2 y 3. Foto: Grasset

El libro es un compendio de citas memorables para la discusión sobre qué significa ser mujer en este siglo. “¿Querer ser un hombre? Yo soy mejor que eso. No me interesa el pene. No me interesan ni la barba ni la testosterona, yo tengo todo el coraje y la agresividad que necesito”. Sin embargo, no todo el texto tiene un tono tan intenso y tan oscuro. Justo al final, lanza un llamado a la convivencia de géneros. “El feminismo es una aventura colectiva, para las mujeres pero también para los hombres y para todos los demás”.



Yo –un hombre que no ha sido violado, que no ha protagonizado una película porno, que tampoco ha ejercido la prostitución y que, como escritor, no estoy a la altura de esta mujer– solo puedo aplaudir este libro. Léanlo: pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no los va a dejar indiferentes.





